Zehn Männer im Schnee: "The Boyfriend" geht in die zweite Runde

Von

Heute, 08:17h 3 Min.

Sie sind wieder da. Zehn Jungs in Japan, die die Liebe suchen. Und sie bei einer Dating-Show vor laufender Kamera finden wollen. Strand ist Schnee von gestern. Diesmal spielt die Show in der Winterlandschaft von Hokkaido. "Das ist vielleicht die glücklichste Zeit meines Lebens" lautet der erste Satz. "Jeder kann sich in jeden verlieben", weiß die Texttafel. Und fügt zwei weitere programmatische Aussagen hinzu: "Zeit, sich den Freunden und sich selbst zu stellen." Sowie: "Der Winter, in dem wir gelacht, geweint und uns verliebt haben."



Zwei Monate verbringen die zehn Kandidaten gemeinsam im "Green Room", in 15 Folgen ist das Publikum mittendrin statt nur dabei. Mit 20 Jahren ist Student Ryuki der jüngste im Haus, doppelt so alt ist Verkäufer Kazuyuki. Zu den weiteren Liebessuchenden gehören die Studenten Bomi (23), Huwei (26) aus Thailand sowie IT-Verkäufer Izaya (32), Marketing-Mann Jobu (26) und IT-Manager William (34), der peruanische Wurzeln hat. Klingt zunächst etwas verwirrend, doch wie in der ersten Staffel gewöhnt man sich schnell an die Namen.

Gemeinsame Schichten im Kaffee-Truck



Die zweite Staffel von "The Boyfriend" kann seit 13. Januar 2026 bei Netflix gestreamt werden

Kommentiert wird das Geschehen vom gleichen Panel wie zuvor. Darunter Dragqueen Durian Lollobrigida, Schauspielerin Megumi, Influencerin Thelma Aoyama und Comedian Yoshimi Tokui. Von ihnen werden die Akteure brühwarm bewertet und Prognosen über potenzielle Boyfriend-Chancen gestellt. "Diesmal sehen alle unglaublich gut aus!", schwärmt die erste Kommentatorin. Als sich die Jungs in eine heiße Quelle begeben, heißt das Urteil: "Beeindruckende Körper!"



Wie beim vorigen Mal müssen die Teilnehmer einen mintfarbenen Kaffee-Truck betreiben. Nach "Brewtiful U" soll der Mercedes diesmal "Wir. Die Reise. Und der Kaffee." heißen. Wer mit wem auf Tour geht, das entscheidet der Fahrer, der seinen Partner auswählt. Das tägliche Bäumchen-wechsel-dich-Spiel zwischen Milchschaum und Latte soll wieder die Sympathien der Bewohner offenbaren.

Anonyme Briefe und Motorschlitten-Cruising

In Episode 1 "This Winter. We Meet Again" gibt es eine erste Vorstellung der Jungs. Und gleich einige erste Überraschungen, denn manchen Kandidaten kennen sich bereits aus guten wie aus schlechten Zeiten. Mit anonymen Briefen soll in der ersten Nacht wieder jeden seinen Liebling küren. Die einen bekommen gleich drei Love-Letter, bei den anderen bleibt die Postbox leer. Kein Grund zur Traurigkeit: Am Morgen danach lässt es sich beim Motorschlitten-Cruising auf dem gefrorenen See näher kommen. Beim Après-Schlitten lässt es sich plaudern über Heirat, Fernbeziehungen und das kleine Glück beim Dating. "Die guten sind immer schon weg", ist man sich einig. Dabei wird ja gar nicht viel verlangt von einer romantischen Beziehung: "Liebe ist, ein Eis kaufen und es teilen."



| Direktlink | Englischer Trailer zur zweiten Staffel

Episode 2 "I Remember, You Forgot!" wühlt etwas in der Vergangenheit. Wer kannte wen bereits. Welcher Ex fühlt sich jetzt unwohl. Derweil darf Bomi sich als erster den Partner für die Schicht aussuchen. In der Küche unterhält man sich derweil über absolute No-Gos, dazu gehören "schreckliche Esstäbchen-Manieren".



Vier weitere Episoden kann man sich ab sofort als Binge-Programm vornehmen. Dann gilt es jeweils sieben Tage zu warten, bis die nächsten zwei Folgen starten. Der bewährte "Dazed & Confused"-Song sorgt für vertraute Klänge. Auch die deutsche Synchro fällt, wie beim vorigen Mal, durch ausgesprochen angenehme Stimmen auf. Nach der unterhaltsamen Ouvertüre kann man sich auf die zehn Männer im Schnee auf jeden Fall freuen!