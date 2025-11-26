Berlin: Glastür von queerer Bar mit Stein eingeworfen

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56547
  • Heute, 13:25h 1 Min.

Symbolbild (Bild: Sebastian Rittau / flickr)

In der Nacht zu Sonntag hat eine bislang unbekannte Person mit einem Pflasterstein die Glastür einer LGBTI-Bar in Berlin beschädigt. Die Tat ereignete sich laut Polizeibericht gegen 23:30 Uhr. Der Nachtclub auf dem Sachsendamm war zum Zeitpunkt des Angriffs gut besucht.

Der Stein beschädigte die Glasscheibe und durchschlug die Tür. Zum Tatzeitpunkt war die Türinnenseite mit einem blickdichten Vorhang verhangen, sodass keine Gäste verletzt wurden. Die unbekannte Person entfernte sich unerkannt vom Tatort. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung mit homophoben Hintergrund führt  wie bei Hasskrimalität üblich  der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes. Am Sachsendamm hat die Fetisch-Lounge "Böse Buben" ihren Sitz.

Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über LGBTI-feindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hass­verbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechts­identität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*­innen für queere Menschen. (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (29) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt LGBTI-feindliche Gewalt in Berlin
09.01.26 | Berlin
Beim schwulen Online-Dating: Influencer brutal zusammengeschlagen
14.12.25 | Polizeibericht
Berlin: Lesbisches Paar an Tram-Haltestelle verprügelt
11.12.25 | Polizeibericht
Queer­feindliche Schmierereien in Neukölln
04.12.25 | Polizeibericht
Berlin: Mann an Bushaltestelle homophob beleidigt
04.12.25 | Auszeichnung des Berliner Queer-Bündnisses
Respektpreis geht an AHA-Berlin
26.11.25 | Polizeibericht
Berlin: Zwei Frauen in Neukölln transfeindlich beleidigt
-w-
Neu auf queer.de
Polizeibericht
Berlin: Glastür von queerer Bar mit Stein eingeworfen
Alkohol
Dry January  was bringt der kurze Alkohol-Verzicht?
Interview
"Partnerfindung ist kein Prozess, sondern ein Moment"
Filmfestival
Schwuler Kicker und "Hanteln für Heten" an der Saar
Interview
"Ich bin bereit, für unsere freiheitlich-demokratischen Werte zu sterben"
Video des Tages
"Mother Mary" kommt in die deutschen Kinos!
Gewinnspiel
K-Pop Prinzen küsst man nicht
Bild des Tages
Sexpositive Räume vom Meer bis zu den Alpen