Berlin: Glastür von queerer Bar mit Stein eingeworfen

Heute, 13:25h 1 Min.

In der Nacht zu Sonntag hat eine bislang unbekannte Person mit einem Pflasterstein die Glastür einer LGBTI-Bar in Berlin beschädigt. Die Tat ereignete sich laut Polizeibericht gegen 23:30 Uhr. Der Nachtclub auf dem Sachsendamm war zum Zeitpunkt des Angriffs gut besucht.



Der Stein beschädigte die Glasscheibe und durchschlug die Tür. Zum Tatzeitpunkt war die Türinnenseite mit einem blickdichten Vorhang verhangen, sodass keine Gäste verletzt wurden. Die unbekannte Person entfernte sich unerkannt vom Tatort. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung mit homophoben Hintergrund führt  wie bei Hasskrimalität üblich  der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes. Am Sachsendamm hat die Fetisch-Lounge "Böse Buben" ihren Sitz.



Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über LGBTI-feindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hass­verbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechts­identität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*­innen für queere Menschen. (cw)