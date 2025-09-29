Country- und Queer-Ikone Dolly Parton feiert 80. Geburtstag

Heute, 07:43h 5 Min.

Dolly Parton feiert am 19. Januar 2026 ihren 80. Geburtstag. Sie zählt zu den erfolgreichsten Country-Stars der USA. In ihrer jahrzehntelangen Karriere wurde sie mit mehreren Grammys ausgezeichnet, darunter ein Ehrenpreis für ihr Lebenswerk. 25 ihrer Songs stiegen an die Spitze der Billboard-Country-Charts und seit dem Erscheinen ihres Debütstudioalbums "Hello, I'm Dolly" im Jahr 1967 verkaufte sie über 100 Millionen Tonträger. Im vergangenen Jahr ehrte sie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) bei den Governors Awards mit dem Jean Hersholt Humanitarian Award. Hier gibt es weitere Fakten über sie:



Welthit stammt aus ihrer Feder



Die Sängerin ist nicht nur mit ihrem Gesang berühmt geworden, sondern auch mit ihrem außergewöhnlichen Talent fürs Songwriting. So stammt der Hit "I Will Always Love You" aus ihrer Feder  jenes Lied, das Whitney Houston (1963-2912) weltweite Erfolge bescherte und mehrere Preise einbrachte. Auch Tina Turner (1939-2023) profitierte von Partons kreativer Ader: Für ihr Solo-Debütalbum "Tina Turns the Country On" schrieb Parton den Song "There'll Always Be Music".



Einsatz für LGBTI-Rechte



Dolly Parton gilt nicht nur wegen ihres Stils und losen Mundwerks als queere Ikone, sondern auch, weil sie sich seit Jahren für LGBTI-Rechte einsetzt. In der konservativen Country-Branche ist dies sehr selten. Ende 2023 hatte die Sängerin etwa die transfeindliche Gesetzgebung in ihrem Heimatstaat Tennessee kritisiert (queer.de berichtete).

Sie war über 50 Jahre verheiratet

Parton blickt nicht nur auf eine beispiellose Karriere, sondern auch auf eine außergewöhnlich lange Ehe zurück. Am 30. Mai 1966 gab die Country-Ikone ihrem Partner Carl Thomas Dean (1942-2025) das Jawort  mehr als fünf Jahrzehnte blieben die beiden ein Ehepaar. Trotz ihres Ruhms hielt Parton ihre Beziehung stets aus der Öffentlichkeit heraus.



Anfang März 2025 erreichte ihre Fans dann die traurige Nachricht, dass Dean verstorben ist (queer.de berichtete). In einem Gespräch mit "ET Canada" aus dem Jahr 2022 hatte Parton noch ihr Erfolgsgeheimnis für eine glückliche Ehe verraten: gemeinsames Lachen. Ihr Mann nannte die nur rund 1,50 Meter große Sängerin liebevoll "Q-Tip" oder "PeeWee". "Wir beide haben einen ziemlich schrägen Sinn für Humor", sagte Dolly Parton in dem Interview. "Und ich glaube, Humor ist eines der besten Dinge in einer Ehe. Selbst wenn man sich mal streitet oder etwas sagt, das man nicht so meint  mit Humor findet man immer einen Weg zurück zueinander."



Ein weiteres Erfolgsgeheimnis ihrer langen Beziehung war, dass ihr Mann nie in ihrem Berufsfeld gearbeitet hat. "Wir haben nicht ständig miteinander zu tun", erzählte sie. "Er ist nicht in der Musikbranche tätig, daher haben wir unterschiedliche Interessen. Aber dennoch gibt es Dinge, die wir gerne gemeinsam unternehmen."



Sie ist im Guinnessbuch der Weltrekorde



Die meisten verbinden Dolly Parton mit ihren Hits wie "Jolene", "9 to 5" oder "Here You Come Again". Doch abseits dieser Erfolge hat die Country-Legende noch weitere beeindruckende Rekorde vorzuweisen: Gleich mehrmals ist sie im Guinnessbuch der Weltrekorde vertreten. Unter anderem hält sie den Titel für die meisten veröffentlichten Studioalben einer weiblichen Country-Sängerin sowie für die meisten Top-10-Platzierungen in den Country-Album-Charts.



Die Sängerin wurde außerdem bereits mehrfach mit wichtigen Auszeichnungen geehrt  sie hat einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame und wurde 2022 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Doch wohl keine Auszeichnung symbolisiert ihr Vermächtnis so sehr wie ihr eigener Freizeitpark Dollywood. Die Tourist*innen-Attraktion in Tennessee existiert zwar schon seit den 1960er Jahren, erhielt jedoch 1986 ihren heutigen Namen, nachdem Parton Anteile an der Muttergesellschaft übernommen hatte.



Für Parton ist Dollywood nicht nur ein Freizeitpark, sondern auch die Erfüllung eines Kindheitstraums. "Als ich hier in den Great Smoky Mountains aufwuchs, kamen wir immer wieder in diese Gegend", erzählte Parton "USA Today". "Wenn die County Fair stattfand, kamen wir in die Stadt, und ich dachte mir immer, wenn ich es einmal zu etwas bringe, wenn ich reich werde, wie ich es mir erträume, würde ich gerne etwas Besonderes tun, nach Hause zurückkehren und meinen eigenen Park bauen."

Gesundheitliche Probleme

Das vergangene Jahr war für Parton herausfordernd, auch was ihre Gesundheit anging. Aufgrund der Probleme musste sie zahlreiche Auftritte absagen. Kurz darauf wandte sich die Sängerin in einem Instagram-Video an ihre Fans und gab Entwarnung. "In letzter Zeit denken alle, ich sei kränker, als ich bin. Sehe ich krank aus?", sagte sie mit einem Lächeln. "Ich habe viele Dinge liegen lassen, um die ich mich hätte kümmern sollen. Als ich das endlich priorisiert habe, sagte der Arzt: 'Wir müssen viele Dinge angehen.' Nichts Gravierendes, aber ich musste einige Termine absagen, um zu Hause zu sein. Aber ich wollte euch wissen lassen, dass ich nicht sterbe."



Verschobene Las-Vegas-Auftritte von Parton sollen nun im September 2026 stattfinden. Und obwohl die Country-Legende am 19. Januar ihren 80. Geburtstag feiert, denkt sie noch lange nicht ans Aufhören. Im Gespräch mit dem "People"-Magazin meinte sie vorab: "Die Leute sagen: 'Nun, du wirst bald 80 Jahre alt.' Na und? Schaut euch doch an, was ich in 80 Jahren alles erreicht habe. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade erst angefangen habe", erzählte sie. "Wenn man sich erlaubt, alt zu werden, wird man es auch. Aber ich sage: 'Ich habe keine Zeit, alt zu werden!'" (cw/spot)