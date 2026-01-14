Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Sport-Event m 8. Februar

Green Day eröffnen den 60. Super Bowl

Die Punkrock-Legenden Green Day kehren für einen ganz besonderen Auftritt in ihre Heimat zurück: Die Band um Frontmann Billie Joe Armstrong wird die Eröffnungszeremonie des 60. Super Bowls im kalifornischen Santa Clara bestreiten  und dabei Football-Legenden auf das Spielfeld geleiten.


Billie Joe Armstrong ist der Sänger der Band Green Day (Bild: Sven-Sebastian Sajak / wikipedia)

  • Heute, 10:24h 2 Min.

Für die vierfachen Grammy-Gewinner Green Day (seit 1989) schließt sich ein Kreis: Wie die Footballliga NFL offiziell bekannt gab, wird die Punkrock-Band die Eröffnungszeremonie des Super Bowl LX bestreiten  und das nur wenige Kilometer von ihrer Heimatstadt Rodeo in der Bay Area entfernt. Der bisexuelle Frontmann Billie Joe Armstrong (53) sowie seine Bandkollegen Mike Dirnt und Tré Cool werden am 8. Februar im Levi's Stadium in Santa Clara (US-Bundesstaat Kalifornien) sechs Jahrzehnte Super-Bowl-Geschichte einläuten.

Der Auftritt beginnt um 15 Uhr Ortszeit und wird von NBC, Telemundo, Peacock und Universo übertragen. Die Band erhält dabei eine ganz besondere Ehre: Sie wird Generationen von Super-Bowl-MVPs auf das Spielfeld geleiten und damit die Football-Legenden feiern, die das Spiel geprägt haben.

Billie Joe Armstrong: "Direkt in unserem Hinterhof"

Frontmann Billie Joe Armstrong kann seine Vorfreude kaum verbergen. "Wir sind mega aufgeregt, den 60. Super Bowl direkt in unserem Hinterhof zu eröffnen", erklärte der Sänger in einem Statement, wie "Deadline" berichtet. "Es ist uns eine Ehre, die MVPs willkommen zu heißen, die das Spiel geprägt haben, und den Abend für Fans auf der ganzen Welt zu eröffnen. Lasst uns Spaß haben! Lasst uns laut werden!"

Auch die NFL zeigt sich begeistert von der Wahl. Tim Tubito, Senior Director für Event- und Spielpräsentation bei der NFL, betonte die Bedeutung des Auftritts: "60 Jahre Super-Bowl-Geschichte mit Green Day als Heimatband zu feiern und gleichzeitig die NFL-Legenden zu ehren, die diesen Sport mitgeprägt haben, ist eine unglaublich kraftvolle Art, den Super Bowl LX einzuläuten."

Musikalisches Staraufgebot rund um Bad Bunny

Green Day bereiten mit ihrem energiegeladenen Set die Bühne für weitere hochkarätige Auftritte vor. Charlie Puth (34) wird die US-Nationalhymne singen, Brandi Carlile performt "America the Beautiful" und Coco Jones trägt "Lift Every Voice and Sing" vor. Der absolute Höhepunkt folgt dann in der Halbzeitpause: Superstar Bad Bunny wird die legendäre Halftime-Show headlinen (queer.de berichtete).

Der Slot der Performance des puerto-ricanischen Künstlers gilt traditionell als das meistgesehene Live-Entertainment-Ereignis des Jahres und ein entscheidender Quotenbringer. Kürzlich enthüllte Bad Bunny bereits einen Teaser seiner Show, der eine Botschaft der Einheit transportiert. Der Slogan: "The world will dance"  die Welt wird tanzen. (spot/cw)

