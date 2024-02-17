Chefin des Kunstmuseums Stuttgart wird CSD-Schirmfrau

Heute, 11:53h 2 Min.



Ulrike Groos ist CSD-Schrimfrau (Bild: Kunstmuseum Stuttgart)

Ulrike Groos, die langjährige Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart, ist die Schirmfrau für den diesjährigen CSD in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Damit will der CSD-Verein auch ein Zeichen gegen Kürzungen im Kulturbereich setzen. Einsparungen in diesem Bereich gefährdeten wichtige Räume für Sichtbarkeit, Teilhabe und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mit der Personalie werde ein starkes Zeichen der Solidarität zwischen Kultur und der queeren Community gesetzt, teilte der Verein mit.



Groos erklärte: "Kunst ist mehr als ästhetischer Ausdruck. Sie ist Resonanzraum für gesellschaftliche Fragen, macht Widersprüche sichtbar und bringt unterschiedliche Perspektiven in einen offenen Austausch. So vermag sie Denkanstöße zu geben, Haltungen zu formen und Wandel zu fördern", so die Kunsthistorikerin und Kuratorin. Sie wolle den Beitrag des CSD "zu einer inklusiven, respektvollen Stadtgemeinschaft unterstützen".



"Ulrike Groos steht für eine Kunst- und Kulturarbeit, die gesellschaftliche Debatten aufgreift, Vielfalt sichtbar macht und den öffentlichen Raum als Ort des Austauschs versteht", so CSD-Vorstandsmitglied Lars Lindauer. Vorstandskollegin Betina Starzmann ergänzte: "Ihre Bereitschaft, die Pride-Saison zu unterstützen, unterstreicht die Bedeutung von Kunst und Kultur als unverzichtbare Partnerinnen im Einsatz für Akzeptanz, Demokratie und die Rechte queerer Menschen."

Groos wird am Freitag offiziell als Schirmfrau vorgestellt

Am Freitag (23. Januar) stellt der CSD-Verein Groos offiziell als Schirmperson im Rahmen des CSD-Neujahrsempfang vor. In der Stuttgarter Eventlocation "Im Wizemann" soll dann der Startschuss für die Pride-Saison 2026 fallen. Im Mittelpunkt stehen neben der Verkündung des Pride-Mottos auch das 25-jährige Jubiläum des CSD-Vereins.



Bereits 2019 war das Kunstmuseum Stuttgart im Rahmen einer "Schirmherrschaft der Vielen" am CSD in der Landeshauptstadt beteiligt (queer.de berichtete). (cw)