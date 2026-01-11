Heute, 13:19h 2 Min.

Laut Gerüchten soll die Produktion zur Allstar-Staffel von "Kampf der Realitystars" schon vor ein paar Tagen begonnen haben. Nun bestätigte Arabella Kiesbauer offiziell den Drehstart. Die Moderatorin meldete sich am Wochenende bei Instagram mit Fotos vom "Traumstrand von Thailand". "Sonnenschein, Kamera läuft und was darf noch nicht fehlen?!", schrieb die 56-jährige Österreicherin. Die Frage beantwortete sie selbst: "Genau, die legendäre thailändische Fischerhose!".



Auf den Bildern trägt Arabella Kiesbauer ein kakifarbenes, knielanges Exemplar dieser Hose. Darüber hat sie ein blaues Top gezogen. Kiesbauer läuft auf den Fotos am Strand entlang und posiert vor Hütten am Rand des Dschungels. "Ich bin bereit für ein paar Wochen Sonne und jede Menge Drama!", schrieb sie noch, garniert von etlichen Smileys.



Arabella Kiesbauer hatte im Frühjahr 2025 die Moderation von "Kampf der Realitystars" übernommen. Sie löste zur sechsten Staffel ihre Vorgängerin Cathy Hummels (37) ab.

Das sind die Allstars bei "Kampf der Realitystars"

Kiesbauers zweiter Einsatz bei "Kampf der Realitystars" ist ein besonderer. In der siebten Staffel nehmen nur Promis teil, die bereits in einer vorherigen Runde dabei waren. Auf die erfahrenen Realitystars warten neue Regeln und neue Spiele. Dabei sind mit Gino Bormann (37), Sam Dylan (40), Giuliana Farfalla (29), Yeliz Koc (32) und Matthias Mangiapane (42) auch mehrere queere Reality-Urgesteine (queer.de berichtete).



Wie in den normalen Ausgaben gibt es 50.000 Euro zu gewinnen. Auch drei Gewinner*innen regulärer Staffeln kämpfen um das Preisgeld: Sängerin Loona (51), Elena Miras (33) und deren Reality-Kollege Serkan Yavuz (32).



Die Allstar-Staffel von "Kampf der Realitystars" soll im Frühjahr 2026 bei RTLzwei und auf RTL+ laufen. Einen genauen Starttermin gibt es bisher nicht. (spot/cw)