Stars und Schauplatz: Alle Infos zu Staffel vier von "The White Lotus"

Noch vor dem Start von Staffel drei bestellte HBO eine vierte Runde der Erfolgsserie "The White Lotus". Season vier nimmt nun langsam Gestalt an. Der Schauplatz ist bekannt und die ersten Darsteller stehen fest. Die Dreharbeiten sollen Ende April dieses Jahres beginnen und bis in den Oktober laufen.



Jede Staffel von "The White Lotus" spielt in einem anderen Hotel der titelgebenden, fiktiven Luxuskette. Gedoubelt werden die Unterkünfte von realen Häusern der Four Seasons Hotels and Resorts.

Zurück nach Europa: Der Schauplatz von "The White Lotus"

Die erste Staffel spielte auf Hawaii, die zweite auf Sizilien, die dritte in Thailand. Drei Staffeln, drei Kontinente also. Für die vierte Runde geht es nun aber wieder zurück nach Europa. Schauplatz ist laut dem Branchenmagazin "Variety" das Château de La Messardière im französischen Saint-Tropez (queer.de berichtete).



Das Anwesen aus dem 19. Jahrhundert wurde zu einem Luxushotel umgebaut. Es besitzt einen Wellnessbereich, Restaurants und einen Strandzugang zur Côte d'Azur. Die Preise für die nur 86 Zimmer liegen zwischen 3.000 und 8.000 US-Dollar. Pro Nacht wohlgemerkt.



In diesem Luxus-Hotel spielt die neue Staffel von "The White Lotus" (Bild: Château De La Messardière)

Staffel vier bricht mit bisherigem Muster



Das wichtigste Detail zum neuen Schauplatz: Das Château de La Messardière gehört nicht zu Four Seasons. Erstmals bricht "The White Lotus" also mit dem gewohnten Muster.



Staffel vier soll nicht nur auf dem Hotelkomplex spielen. Auch in Paris sollen laut "Variety" Szenen entstehen. Außerdem könnte Gerüchten zufolge das Filmfestival im ebenfalls an der Côte d'Azur gelegenen Cannes eine Rolle spielen.



Nicht nur was den Drehort betrifft, will Serienschöpfer Mike White andere Wege gehen. Er will in den nächsten Folgen auch eine neue Bildsprache etablieren. In einem Video von HBO nach dem Finale der dritten Staffel erklärte er: "Ich möchte mich ein wenig von der Ästhetik der 'gegen Felsen brechenden Wellen' entfernen."

Das sind die ersten Darsteller*innen der vierten Staffel von "The White Lotus"

Wie der Schauplatz wechselt auch mit jeder Staffel von "The White Lotus" das Ensemble. Lediglich Jon Gries (68) war als Greg Hunt in jeder Season dabei. Jennifer Coolidge (64) war in den ersten beiden Staffeln dabei, ihre Figur, Publikumsliebling Tanya McQuoid ("These gays, they're trying to murder me!"), starb aber. Das Geheimnis um ihren Tod spielte in Season drei eine Rolle und könnte in Runde vier aufgegriffen werden. Die Story ist noch geheim. Natasha Rothwell (45) als Belinda Lindsey war in Staffel eins und drei zu sehen.



Vier Darsteller*innen der neuen Folgen stehen bereits fest. Im Dezember 2025 gab HBO die erste Fuhre bekannt. So unterschrieb der aus "Viking" bekannte 33-jährige Kanadier Alexander Ludwig. Im selben Atemzug verkündete der Sender die Verpflichtung der 34-jährigen "Die Goldbergs"-Darstellerin AJ Michalka (queer.de berichtete).



Jetzt bekamen Ludwig und Michalka Gesellschaft. Das Engagement von zwei weiteren Schauspielern wurde laut Medienberichten bekannt. Mit Caleb Jonte Edwards handelt es sich um ein nahezu unbeschriebenes Blatt. Er hat bisher nur eine Gastrolle in der Serie "Black Snow" und einen Kurzfilm vorzuweisen.



Bekannter ist da schon Steve Coogan (60). Besonders in seinem Heimatland Großbritannien ist er ein beliebter Komiker. Im Kino spielte er Hauptrollen in "Der Pinguin meines Lebens" oder "Philomena".



Gerüchte um Helena Bonham Carter



Im Gegensatz zur dritten Staffel, die mit Patrick Schwarzenegger, Walton Goggins oder Jason Isaac ein paar größere Kaliber zu bieten hatte, bleiben die großen Namen also noch aus. Helena Bonham Carter (59), die früh durch die Gerüchteküche gezogen wurde, ist bisher nicht bestätigt.



Ein Startdatum der vierten Staffel von "The White Lotus" hat HBO noch nicht anvisiert. Laut Branchenexpert*innen ist mit einer Premiere vor Mai 2027 nicht zu rechnen. (spot/cw)