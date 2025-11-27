Designer Valentino ist gestorben

Heute, 19:19h 2 Min.

Der weltberühmte Modeschöpfer Valentino ist tot. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Montag unter Berufung auf die von ihm und seinem langjährigen Partner Giancarlo Giammetti gegründete Stiftung berichtete, starb der Designer mit dem bürgerlichen Namen Valentino Garavani im Alter von 93 Jahren in seiner Wohnung in Rom. Das von ihm gegründete Modelabel bestätigte die Todesnachricht zunächst nicht.



Valentino galt als einer der weltweit bedeutendsten Designer der Haute Couture. Jahrzehntelang wurden seine Kleider von Hollywood-Stars wie Elisabeth Taylor, Audrey Hepburn oder Julia Roberts getragen, aber auch von Lady Diana und Jackie Kennedy  nach dem Attentat auf Ehemann John F. Kennedy kaufte sie sechs Roben, die sie im Jahr nach dem Tod trug, und Valentino entwarf auch ihr Hochzeitskleid für die Hochzeit mit Aristoteles Onassis. Die letzte Kaiserin des Iran, Farah Diba, floh nach der islamischen Revolution aus dem Land in einem Valentino-Mantel.



Der im Mai 1932 in Voghera südlich von Mailand geborene Valentino eröffnete im Jahr 1960 gemeinsam mit seinem Partner Giammetti sein eigenes Modehaus  und machte daraus binnen weniger Jahre eine internationale Topadresse. Valentino galt als einer der Botschafter der italienischen Mode, war aber auch Frankreich eng verbunden: 2006 wurde er zum Ritter der Ehrenlegion ernannt. Anfang 2008 zog er sich aus dem Modegeschäft zurück.

Eine große Wahlfamilie und ein Modehaus bleiben zurück

Der Designer und Giammetti hatten sich 1960 in Rom kennengelernt und waren bis 1972 zusammen, blieben aber enge Freunde. So wurden beide die Paten zweier Söhne, die ein späterer Liebhaber Valentinos nach der Beziehung mit seiner darauf folgenden Ehefrau hatte. 1980 lernte Valentino seinen späteren Partner, das Model Bruce Hoeksema, kennen. Laut Giammetti standen alle dieser Personen in gutem Kontakt und bildeten eine Familie.



Valentino wurde durch einen luxuriösen und extravaganten Lebensstil samt diversen Immobilien in Italien, Großbritannien, Frankreich und den USA ebenso bekannt wie durch seine Liebe zu Hunden. Zuletzt besaß er sechs Möpse. Eine seiner Kollektionen, Oliver, ist nach einem Hund benannt. Im Film "Der Teufel trägt Prada" (2006) war Valentino in einem Gastauftritt zu sehen.



Der Leichnam des Designers soll am Mittwoch und Donnerstag in der Piazza Mignanelli in Rom aufgebahrt werden, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Die Trauerfeier findet am Freitag, den 23. Januar, um 11 Uhr in der Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri statt. Nach dem Tod lebt sein Erbe weiter: Das Modehaus wird seit 2025 von Alessandro Michele als Kreativdirektor geführt. (cw/spot)