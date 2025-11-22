Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56564

Erste Show noch dieses Jahr?

Tom und Bill Kaulitz sollen angeblich "Wetten, dass..?" übernehmen

Gibt es bald einen Knaller im ZDF? Angeblich soll der Sender eine Neuauflage von "Wetten, dass..?" planen  mit Tom und Bill Kaulitz als Gastgebern.


Die Musiker Tom (l.) und Bill Kaulitz haben bereits einige Erfahrungen in TV-Formaten gesammelt. Kommt jetzt die große ZDF-Abendshow? (Bild: Netflix)
  • Heute, 06:39h 2 Min.

Am Montagnachmittag hat das ZDF verraten, dass es eine Zusammenarbeit mit Bill und Tom Kaulitz (36) geben wird. Wie der Branchendienst "DWDL" am späten Montagabend berichtete, soll es sich dabei um eine Neuauflage von "Wetten, dass..?" handeln. Auch das Datum soll schon feststehen.

Erste Show am 5. Dezember?

Demnach werden die Zwillinge die Samstagabend-Show erstmals am 5. Dezember 2026 präsentieren  gut drei Jahre nach dem Abschied von Thomas Gottschalk (75). Am Montag gab sich das ZDF bei Instagram noch rätselhaft. Zu einem Bild der Brüder hieß es: "Die Katze hat uns ein paar Mäuse vor die Tür gelegt! Wir überlegen gerade, wo uns die beiden unterstützen können! Werden sie die neuen Experten bei Bares für Rares? Übernehmen sie den Gruberhof beim Bergdoktor? Ermitteln sie bei Aktenzeichen XY  ungelöst? Oder gehen sie als Chefstewards auf dem Traumschiff an Bord?" Der queere Bill Kaulitz kommentierte den Beitrag mit den Worten: "Ich sag nichts, dabei kann ich doch so schwer Geheimnisse für mich behalten."

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Schon 2023 sprachen sie von "Wetten, dass..?"-Moderation

Bereits nach Gottschalks letzter Sendung hatten sich die Tokio-Hotel-Musiker, die auch mit ihrer Netflix-Show "Kaulitz & Kaulitz" und ihrem Podcast "Kaulitz Hills  Senf aus Hollywood" erfolgreich sind, in Stellung gebracht. Ende November 2023 erzählten sie bei der Vergabe der "1LIVE Krone", dass sie "Wetten, dass..?" gerne übernehmen würden. In ihrem Podcast konkretisierten sie, dass sie 2025 mit einem neuen Konzept des Show-Klassikers auf sich aufmerksam machen. "Bis dahin wird viel passieren, wir werden vieles ändern, wir setzen uns mit dem ZDF zusammen", sagte Tom Kaulitz. Nun soll dieser Vorsatz laut "DWDL" Wirklichkeit werden. (cw/spot)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (18) Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Tokio Hotel
27.12.25 | Albumveröffentlichungen
Madonna, Charli xcx und Tokio Hotel: Das Musikjahr 2026 wird bunt!
18.12.25 | Zweiter Hund an seiner Seite
Bill Kaulitz freut sich über neues Familienmitglied
03.12.25 | Musik-Jahresliste
Bad Bunny und Taylor Swift in Spotify-Jahrescharts vorn
02.12.25 | Bild des Tages
Bill Kaulitz glitzert mit Royal Albert Hall um die Wette
23.11.25 | Fernsehen
So rettete Bill Kaulitz das ARD-Krimi-Dinner
22.11.25 | Impro-Live-Event in ARD und ORF
"Tödliches Spiel": Live-Krimi mit Bill Kaulitz
-w-
Neu auf queer.de
"Offenkundig schwulenfeindlich"
Hildesheimer Ratsherr zieht gegen Vielfalts-Ampeln nach Karlsruhe
Video des Tages
Sie lebt auf, er macht den Haushalt
Gewinnspiel
Tickets für Ballet Revolución in Hannover
"Nicht in einem Reality-Format"
Lucy Diakovska: Gil Ofarims Skandal gehört nicht ins Dschungelcamp
Legendärer Modeschöpfer
Valentino Garavani ist tot: So verabschieden sich die Stars
Vorentscheid am 28. Februar 2026
Sarah Engels kontert Kritik an ESC-Teilnahme
Sie wollten schon 2023 heiraten
Sängerin Emeli Sandé: Trennung von ihrer Verlobten
Bild des Tages
Coming-out in der Reunion-Show