Sängerin Emeli Sandé: Trennung von ihrer Verlobten



Emeli Sandé ist offenbar wieder solo (Bild: Universal Music)

Heute, 10:00h 2 Min.

Die schottische Sängerin Emeli Sandé (38) wird vorerst nicht heiraten. Wie "The Sun" berichtete, ist sie nicht mehr mit ihrer Verlobten Yoana Karamova zusammen. Die Trennung soll schon einige Monate zurückliegen.



"Leider haben wir uns im Sommer zur Trennung entschlossen", sagte die Sängerin der Zeitung. "Wir liegen uns beide sehr am Herzen, mussten aber unsere Zeit und Energie auf unsere Musikkarrieren konzentrieren."



Im April 2022 hatte Sandé ihr Coming-out gefeiert und ihre Partnerin schließlich erstmals auf Instagram gezeigt. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news verriet die Schottin im Mai 2022, dass die Beziehung zu der Pianistin ihr ermöglicht habe, "mich endlich selbst zu akzeptieren". Die Liebe "zu einem so wunderbaren Menschen wie Yoana" habe ihr Kraft und Stärke gegeben (queer.de berichtete).



In den sozialen Medien schwärmte sie davon, ihre Seelenverwandte gefunden zu haben. Im September 2022 gab sie auf ihrem Instagram-Account die Verlobung bekannt. Damals postete sie ein Bild, das sie auf der Rückbank eines Autos zeigt. Strahlend blickte sie aus dem Fenster, während sie ihren schillernden Verlobungsring in die Kamera hielt. Dazu schrieb sie: "Ich habe Ja gesagt!" (queer.de berichtete).

Hochzeit aus Termingründen verschoben

Das Paar hatte ursprünglich geplant, 2023 zu heiraten. Die Hochzeit wurde jedoch aufgrund von Sandés Terminkalender verschoben. "Wir haben die Pläne erstmal auf Eis gelegt, bis ich dieses Album herausbringe und wir die Konzerte dieses Jahr spielen, aber wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr oder Anfang nächsten Jahres mit der Planung beginnen", sagte sie im November 2023 gegenüber "Metro".



Emeli Sandé ist eine international erfolgreiche Sängerin und Songwriterin, die vor allem für ihre kraftvolle Stimme und emotionalen Soul-Pop bekannt ist. Ihren Durchbruch feierte sie 2012 mit dem Debütalbum "Our Version of Events", das in Großbritannien eines der meistverkauften Alben des Jahrzehnts wurde. Weltweite Aufmerksamkeit erlangte Sandé zudem durch Auftritte bei Großereignissen wie der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London sowie durch zahlreiche Auszeichnungen, darunter mehrere Brit Awards. (spot/cw)