Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56565

Sie wollten schon 2023 heiraten

Sängerin Emeli Sandé: Trennung von ihrer Verlobten

Statt Hochzeit gibt es bei Emeli Sandé die Trennung. Die Sängerin hat in einem Interview bekannt gegeben, dass mit ihrer Verlobten alles aus und vorbei ist.


Emeli Sandé ist offenbar wieder solo (Bild: Universal Music)

  • Heute, 10:00h 2 Min.

Die schottische Sängerin Emeli Sandé (38) wird vorerst nicht heiraten. Wie "The Sun" berichtete, ist sie nicht mehr mit ihrer Verlobten Yoana Karamova zusammen. Die Trennung soll schon einige Monate zurückliegen.

"Leider haben wir uns im Sommer zur Trennung entschlossen", sagte die Sängerin der Zeitung. "Wir liegen uns beide sehr am Herzen, mussten aber unsere Zeit und Energie auf unsere Musikkarrieren konzentrieren."

Im April 2022 hatte Sandé ihr Coming-out gefeiert und ihre Partnerin schließlich erstmals auf Instagram gezeigt. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news verriet die Schottin im Mai 2022, dass die Beziehung zu der Pianistin ihr ermöglicht habe, "mich endlich selbst zu akzeptieren". Die Liebe "zu einem so wunderbaren Menschen wie Yoana" habe ihr Kraft und Stärke gegeben (queer.de berichtete).

In den sozialen Medien schwärmte sie davon, ihre Seelenverwandte gefunden zu haben. Im September 2022 gab sie auf ihrem Instagram-Account die Verlobung bekannt. Damals postete sie ein Bild, das sie auf der Rückbank eines Autos zeigt. Strahlend blickte sie aus dem Fenster, während sie ihren schillernden Verlobungsring in die Kamera hielt. Dazu schrieb sie: "Ich habe Ja gesagt!" (queer.de berichtete).

Hochzeit aus Termingründen verschoben

Das Paar hatte ursprünglich geplant, 2023 zu heiraten. Die Hochzeit wurde jedoch aufgrund von Sandés Terminkalender verschoben. "Wir haben die Pläne erstmal auf Eis gelegt, bis ich dieses Album herausbringe und wir die Konzerte dieses Jahr spielen, aber wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr oder Anfang nächsten Jahres mit der Planung beginnen", sagte sie im November 2023 gegenüber "Metro".

Emeli Sandé ist eine international erfolgreiche Sängerin und Songwriterin, die vor allem für ihre kraftvolle Stimme und emotionalen Soul-Pop bekannt ist. Ihren Durchbruch feierte sie 2012 mit dem Debütalbum "Our Version of Events", das in Großbritannien eines der meistverkauften Alben des Jahrzehnts wurde. Weltweite Aufmerksamkeit erlangte Sandé zudem durch Auftritte bei Großereignissen wie der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London sowie durch zahlreiche Auszeichnungen, darunter mehrere Brit Awards. (spot/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (16) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Großbritannien
19.01.26 | Sicherheits­bedenken
Offizieller englischer LGBTI-Fanclub boykottiert Fußball-WM in den USA
14.01.26 | Studie
Darum haben Affen gleich­geschlechtlichen Sex
13.01.26 | Adelaide United in der Kritik
Josh Cavallo: Schwuler Fußballer wirft Ex-Club Homophobie vor
08.01.26 | Timothy Radcliffe
Britischer Kardinal: Es gab schon mal einen schwulen Papst
06.01.26 | "Ich habe das Recht, über diese Dinge zu sprechen"
Ricky Gervais verteidigt transfeindliche Witze
11.12.25 | Forschende sind besorgt
Neue Mpox-Variante in Großbritannien entdeckt
Neu auf queer.de
"Offenkundig schwulenfeindlich"
Hildesheimer Ratsherr zieht gegen Vielfalts-Ampeln nach Karlsruhe
Video des Tages
Sie lebt auf, er macht den Haushalt
Gewinnspiel
Tickets für Ballet Revolución in Hannover
"Nicht in einem Reality-Format"
Lucy Diakovska: Gil Ofarims Skandal gehört nicht ins Dschungelcamp
Legendärer Modeschöpfer
Valentino Garavani ist tot: So verabschieden sich die Stars
Vorentscheid am 28. Februar 2026
Sarah Engels kontert Kritik an ESC-Teilnahme
Sie wollten schon 2023 heiraten
Sängerin Emeli Sandé: Trennung von ihrer Verlobten
Bild des Tages
Coming-out in der Reunion-Show