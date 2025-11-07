Valentino Garavani ist tot: So verabschieden sich die Stars

Heute, 10:24h 4 Min.

Am Montagabend macht eine traurige Nachricht die Runde: Der berühmte Modeschöpfer Valentino Garavani ist gestorben (queer.de berichtete). Wie seine Stiftung auf Instagram bekannt gab, starb er am Montag im Kreise seiner Liebsten mit 93 Jahren. Der Tod des italienischen Designers trifft die Promi-Welt tief. Stars und seine Models trauern um den Valentino-Gründer.



Auch Heidi Klum (52) gehört zu den Supermodels, die die Designs des Modeschöpfers gerne trugen. Auf Instagram findet sie nun berührende Worte: "Valentinos Ruf als einer der kreativsten und talentiertesten Designer der Modebranche kann nur von seiner Freundlichkeit und Großzügigkeit überschattet werden", so Klum. "Er war eine wahre Legende in jedem Sinne des Wortes. Mögest du in Frieden ruhen und danke dir für all die Schönheit, mit der du uns beehrt hast." Dazu teilte Klum ein gemeinsames Foto von der Met Gala 2003, wo sie eines von Valentinos Designs trug.



Heidi Klum hat in ihrer langen Karriere zahlreiche Designer getragen, doch die Verbindung zum Haus Valentino ist auch eine ganz besonders persönliche: Für ihre Hochzeit mit Tom Kaulitz (36) im August 2019 in Capri wählte sie eine maßgeschneiderte Robe von Valentino, entworfen vom damaligen Kreativdirektor Pierpaolo Piccioli (58).



Der Modedesigner kleidete zu Lebzeiten zahlreiche Stars wie Elizabeth Taylor (1932-2011), Jackie Kennedy (1929-1994) oder Julia Roberts (58) ein. Auf dem roten Teppich trugen unter anderem auch Anne Hathaway (43), Gwyneth Paltrow (53), Cindy Crawford (59) und Madonna (67) seine Roben.

"Das Ende einer Ära"

Gwyneth Paltrow erklärte auf Instagram, wie glücklich sie sich schätzen könne, den wahren, privaten Valentino gekannt zu haben. "Den Mann, der die Schönheit liebte, seine Familie, seine Musen, seine Freunde. Seine Hunde, seine Gärten und eine gute Hollywood-Geschichte", führte sie aus. Sie habe ihn geliebt, sein Lachen und wenn er sie dazu aufgefordert habe, wenigstens ihre Wimpern etwas zu tuschen, wenn sie sich zum Dinner trafen. "Es fühlt sich an wie das Ende einer Ära. Ich und alle, die ihn geliebt haben, werden ihn sehr vermissen. Ruhe in Frieden, Vava", verabschiedete sie sich von der Modeikone. Dazu teilte sie ein Bild, auf dem sie ihn auf die Wange küsst.



Der Designer hatte sie unter anderem bei ihrer Hochzeit mit Brad Falchuk im Jahr 2018 eingekleidet. Auch auf dem roten Teppich trug sie seine Entwürfe.



Ehemalige Models nehmen Abschied



Supermodel Cindy Crawford präsentierte Valentinos Designs auf dem Laufsteg. Einen Catwalk-Job aus dem Jahr 1997 dokumentierte sie in einem Instagram-Posting. Zu dem Bild, das sie und den Modeschöpfer bei einer Modenschau zeigt, schrieb sie: "Ich bin zutiefst betrübt über den Tod von Valentino Garavani. Er war ein wahrer Meister seines Fachs, und ich werde immer dankbar sein für die Jahre, in denen ich das Privileg hatte, eng mit ihm zusammenzuarbeiten." Dazu ergänzte sie ein weiteres gemeinsames Foto.



Auch Coco Rocha (37) modelte bereits für ihn und seine Marke. Sie trat etwa bei seiner Abschiedsshow im Januar 2008 auf. Jetzt trauert sie auf Instagram: "Heute hat die Modewelt einen weiteren Giganten unserer Branche und einen wahren Gentleman verloren." Sie habe ihn nicht nur als legendären Designer erlebt, sondern auch "als einen warmherzigen, großzügigen Menschen, der die Mode mit Anmut, Disziplin und Schönheit geprägt hat. Sein Vermächtnis lebt weiter in der Zurückhaltung, Eleganz und Überzeugung, die sowohl den Menschen als auch sein Werk auszeichneten."



Carla Bruni (58) meldete sich ebenfalls zu Wort. Das ehemalige Model, das heute mit Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy verheiratet ist, erklärte in einem Instagram-Posting, sein Tod bewege sie zutiefst. "Er war ein Meister seines Fachs, und es war mir eine Ehre und ein großes Privileg, ihn kennenzulernen und für ihn zu modeln. Ich werde mich immer an seine große Freundlichkeit und seine unendliche Eleganz erinnern", ergänzte sie. Seinem einstigen Geschäfts- und Lebenspartner Giancarlo Giammetti (83) sowie seiner Familie sprach sie ihr Mitgefühl aus. (spot/cw)

