Lucy Diakovska: Gil Ofarims Skandal gehört nicht ins Dschungelcamp

Heute, 10:40h 2 Min.

Gil Ofarim (43) spürt weiterhin die Folgen seines Antisemitismus-Skandals. Vor seiner Dschungelcamp-Teilnahme häufen sich kritische Stimmen. Zudem wird spekuliert, ob sich der Sänger am Lagerfeuer dazu äußern wird. Die erste lesbische Dschungelkönigin Lucy Diakovska (49) hält das jedoch für den falschen Schritt.



"Ich persönlich finde, dass man so ein wichtiges Thema nicht in einem Reality-Format aufklärt. Das ist nicht die richtige Plattform dafür", betont die No-Angels-Sängerin im Gespräch mit RTL. Sie gibt zu bedenken: "Gerichtssaal, Medien, persönliche Gespräche, wir wissen wahrscheinlich nicht, was für Gespräche und Aufklärungen schon stattgefunden haben."



Im Dschungelcamp sieht sie keinen geeigneten Ort für weitere Statements. "Sowas muss unter ganz anderen Gegebenheiten stattfinden", erklärt sie. Auch um das eigene Image aufzupolieren, sei es nicht richtig. "Alle, die sagen, ich gehe da rein, damit mich die Leute besser kennenlernen können, damit ich wirklich zeige, wer ich bin Ich glaube, das ist eine extreme Überschätzung", so Diakovska.

"Für Gil wird es sehr schwierig sein"

Ofarim hingegen nannte genau das als einen Grund für seine Teilnahme. Es sei eine Challenge, ein Neuanfang und eine Chance sich dem Publikum so zu zeigen, wie er sei, sagte er RTL. Nun könne sich das Publikum eine Meinung darüber bilden, ob das, was über ihn geschrieben wurde, richtig sei.



Der Dschungelcamp-Kandidat hatte 2021 einem Leipziger Hotelmitarbeiter Antisemitismus vorgeworfen. Ofarim habe wegen seiner Davidstern-Kette nicht einchecken dürfen, behauptete er. 2023 erklärte er, den Vorfall erfunden zu haben.



Das hat die Öffentlichkeit nicht vergessen  auch Lucy Diakovska nicht. "Ich war enttäuscht von diesem gesamten Vorfall, weil sich ein ganz toller Musiker viele Wege versperrt hat", sagt sie RTL. Er habe aus ihr unbekannten Gründen "sich selbst und vielen weiteren Menschen einen großen Schaden angerichtet". Prominente sollten es ihrer Meinung nach eigentlich besser wissen. Zu Ofarims Teilnahme prophezeit sie: "Für Gil wird es sehr schwierig sein."



Ab Freitag können Zuschauer*innen verfolgen, wie sich der Sänger in Australien schlägt. RTL sendet "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!" täglich um 20:15 Uhr. Die neue Staffel ist zusätzlich parallel im Livestream sowie jederzeit auf RTL+ abrufbar. (spot/cw)