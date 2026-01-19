Berlin: Plakatkampagne zur Stärkung queerer Jugendarbeit

Heute, 13:15h 1 Min.



Das Plakatmotiv ist auf über 3.000 Werbeflächen im gesamten Stadtgebiet zu sehen

Seit dem 19. Januar 2026 macht die 14. Plakatkampagne des Berliner Queer-Bündnisses im gesamten Stadtgebiet auf die Bedeutung queerer Jugendarbeit und queerer Jugendeinrichtungen aufmerksam. Ziel der Kampagne ist es, die Relevanz dieser Angebote sichtbar zu machen, queere Jugendliche zu empowern und die Berliner Stadtgesellschaft für die besondere Rolle queerer Jugendarbeit zu sensibilisieren.



In Zusammenarbeit mit dem queeren Jugendclub Q*ube hat die Berliner Agentur Heldisch ein Kampagnenmotiv entwickelt, das auf über 3.000 von der Wall GmbH bereitgestellten Werbeflächen im gesamten Berliner Stadtgebiet zu sehen ist. "Hier können wir sein, wie wir sind", heißt es auf dem Poster. "Queere Jugendeinrichtungen geben Schutz, Halt und Orientierung!"



"Queere Jugendarbeit und queere Jugendeinrichtungen sind für viele junge Menschen unverzichtbare Schutz- und Entwicklungsräume", erklärte Chris Walter, Projektkoordinator des Berliner Queer-Bündnisses. "Mit der diesjährigen Plakatkampagne wollen wir sichtbar machen, wie wichtig diese Angebote für Selbst­bestimmung, Sicherheit und Teilhabe queerer Jugendlicher in Berlin sind."



Der auf den Plakaten abgebildete QR-Code führt zu einer eigens eingerichteten Kampagnen-Webseite. Dort finden sich neben grundlegende Informationen zur Kampagne Einblicke in die Bedeutung queerer Jugendeinrichtungen aus Sicht queerer Jugendlicher sowie eine Übersicht über Angebote der queeren Jugendarbeit in Berlin. (cw/pm)