Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56571

"Hier können wir sein, wie wir sind"

Berlin: Plakatkampagne zur Stärkung queerer Jugendarbeit

  • Heute, 13:15h 1 Min.

Das Plakatmotiv ist auf über 3.000 Werbeflächen im gesamten Stadtgebiet zu sehen

Seit dem 19. Januar 2026 macht die 14. Plakatkampagne des Berliner Queer-Bündnisses im gesamten Stadtgebiet auf die Bedeutung queerer Jugendarbeit und queerer Jugendeinrichtungen aufmerksam. Ziel der Kampagne ist es, die Relevanz dieser Angebote sichtbar zu machen, queere Jugendliche zu empowern und die Berliner Stadtgesellschaft für die besondere Rolle queerer Jugendarbeit zu sensibilisieren.

In Zusammenarbeit mit dem queeren Jugendclub Q*ube hat die Berliner Agentur Heldisch ein Kampagnenmotiv entwickelt, das auf über 3.000 von der Wall GmbH bereitgestellten Werbeflächen im gesamten Berliner Stadtgebiet zu sehen ist. "Hier können wir sein, wie wir sind", heißt es auf dem Poster. "Queere Jugendeinrichtungen geben Schutz, Halt und Orientierung!"

"Queere Jugendarbeit und queere Jugendeinrichtungen sind für viele junge Menschen unverzichtbare Schutz- und Entwicklungsräume", erklärte Chris Walter, Projektkoordinator des Berliner Queer-Bündnisses. "Mit der diesjährigen Plakatkampagne wollen wir sichtbar machen, wie wichtig diese Angebote für Selbst­bestimmung, Sicherheit und Teilhabe queerer Jugendlicher in Berlin sind."

Der auf den Plakaten abgebildete QR-Code führt zu einer eigens eingerichteten Kampagnen-Webseite. Dort finden sich neben grundlegende Informationen zur Kampagne Einblicke in die Bedeutung queerer Jugendeinrichtungen aus Sicht queerer Jugendlicher sowie eine Übersicht über Angebote der queeren Jugendarbeit in Berlin. (cw/pm)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (30) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Politik
20.01.26 | "Offenkundig schwulenfeindlich"
Hildesheimer Ratsherr zieht gegen Vielfalts-Ampeln nach Karlsruhe
20.01.26 | Berlin
"Gezielter Angriff auf unsere Werte": Schock nach Stein-Attacke auf schwule Bar
19.01.26 | "Dieses Verhältnis muss die Union für sich intern klären"
SPD wirft Jens Spahn vor, ein Trump-Fan zu sein
19.01.26 | Ein Jahr Trump
Studie: Viele queere Menschen in den USA verstecken wieder ihre Identität
19.01.26 | Propaganda
Türkisches Staatsfernsehen hetzt gegen "Regenbogen­faschismus"
19.01.26 | Interview
LGBTI-Aktivistin aus dem Iran: "Ich hoffe auf ein Eingreifen der USA"
-w-
Neu auf queer.de
Fernsehen
Wetten, dass die Kaulitz-Zwillinge das wirklich können?
"Hier können wir sein, wie wir sind"
Berlin: Plakatkampagne zur Stärkung queerer Jugendarbeit
"Offenkundig schwulenfeindlich"
Hildesheimer Ratsherr zieht gegen Vielfalts-Ampeln nach Karlsruhe
Video des Tages
Sie lebt auf, er macht den Haushalt
Gewinnspiel
Tickets für Ballet Revolución in Hannover
"Nicht in einem Reality-Format"
Lucy Diakovska: Gil Ofarims Skandal gehört nicht ins Dschungelcamp
Legendärer Modeschöpfer
Valentino Garavani ist tot: So verabschieden sich die Stars
Vorentscheid am 28. Februar 2026
Sarah Engels kontert Kritik an ESC-Teilnahme