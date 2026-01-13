Mit Barbara Schöneberger: Dreiteilige ESC-Show im ORF

Heute, 05:04h 2 Min.

Bald heißt es "Wir sind Song Contest": Der ORF zeigt an drei Abenden zur besten Sendezeit eine Begleitshow zum Eurovision Song Contest am 17. Mai. Moderiert wird das Format zur Einstimmung auf das Finale des Musikwettbewerbs in Wien am 24. April sowie am 1. und 8. Mai jeweils um 20:15 Uhr von Barbara Schöneberger (51).



Die Moderatorin hat sich längst als feste Größe rund um den ESC etabliert, den deutschen Vorentscheid moderiert sie dieses Jahr bereits zum zehnten Mal. In der reinen ORF-Produktion "Wir sind Song Contest" blickt Schöneberger gemeinsam mit hochkarätigen Gästen auf sieben Jahrzehnte Eurovision-Geschichte zurück. Laut Sender sollen dabei kuriose Fakten, emotionale Momente und die größten Hits des Wettbewerbs im Mittelpunkt stehen.

Drei Abende mit drei Mottos

Jede der drei Ausgaben steht unter einem eigenen Motto. Den Auftakt am 24. April macht "70 Jahre größte Musikshow der Welt", hier dreht sich alles um überraschende und teils wenig bekannte Geschichten aus der ESC-Historie. Die zweite Show am 1. Mai widmet sich "Österreichs emotionalsten Momenten" und rückt den ESC aus nationaler Perspektive in den Mittelpunkt. Dabei kommt es auch zum Wiedersehen mit ehemaligen Teilnehmer*innen, "die teilweise zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder hinters Mikro treten".



Den Abschluss bildet am 8. Mai die Ausgabe "Die erfolgreichsten Hits und Helden". Darin geht es um Künstler*innen, die auch über den Wettbewerb hinaus Karriere gemacht haben. Eine Woche später steigt dann das große Finale in Wien.

Diese Gäste sind dabei

Neben Gesprächen stehen Live-Auftritte im Zentrum der Sendungen. Legendäre ESC-Teilnehmer*innen performen ihre größten Hits noch mal, österreichische und internationale Künstler*innen interpretieren bekannte Contest-Songs neu. Mit dabei sind unter anderem Pizzera & Jaus, Folkshilfe und Beatrice Egli. Zu den angekündigten Gesprächsgästen zählen John und Jenny Jürgens, Johnny Logan sowie Felix Neureuther.



Außerdem können Zuschauer*innen im Studio bei einem Quiz ihr ESC-Wissen unter Beweis stellen und mit etwas Glück Karten für die Finalshow gewinnen. Nach dem Sieg des queeren Countertenors JJ (24) 2025 mit dem Lied "Wasted Love" findet der Eurovision Song Contest zum dritten Mal in Wien statt. (cw/spot)