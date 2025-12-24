Queeres Netzwerk NRW sucht Projektreferent*in #MehrAlsQueer

Heute, 09:57h 2 Min.

Das Queere Netzwerk NRW ist der landesweite Fach- und Dachverband der LSBTIAQ*-Selbsthilfe mit mehr als 90 Mitgliedsgruppen aus ganz NRW. Wir bieten Vernetzung, Bildung, Beratung und Empowerment zu Themen sexueller und geschlechtlicher Vielfalt für Nordrhein-Westfalen. Unsere Fachstelle #MehrAlsQueer sensibilisiert, berät, vernetzt und qualifiziert Fachkräfte, Teams und Organisationen zu Mehrfachdiskriminierungen von Queeren Menschen of Color/mit Flucht- und Migrationsgeschichte. Sie arbeitet mit den LSBTIAQ*-Strukturen, mit Migrantischen Selbst-organisationen (MSO) und den Strukturen der Migrations- und Integrationsarbeit in NRW zusammen.



Wir suchen zum 01.05.2026 oder später ein*e engagierte*n



Projektreferent*in #MehrAlsQueer (d/w/m/offen, 50%)



Die Stelle ist bis zum 31.12.2026 befristet. Eine Weiterbeschäftigung ist bei entsprechenden Fördermittelzusagen gewünscht und angestrebt.



Deine Aufgaben sind:

● Fachberatung für Fachkräfte, Teams und Organisationen zu den Themen der Fachstelle

● Konzeption, Weiterentwicklung und Durchführung von Sensibilisierungs-Worskhops und Weiterbildungen

● Mitarbeit in der landesweiten Vernetzung und der Empowermentarbeit von LSBTIAQ* of Color/mit Flucht- und Migrationserfahrung

● Gremien und Netzwerkarbeit sowie Veranstaltungsorganisation (z.B. Fachtage)

● Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement



Du bringst mit:

● Ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Sozialen Arbeit, Pädagogik, Migrations- oder Politikwissenschaften, Soziologie oder eine vergleichbare berufliche Erfahrung in der Bildungs- und Migrationsarbeit

● Erfahrungen in der fortbildenden Arbeit mit Gruppen und im Projektmanagement

● Feldkompetenz in LSBTIAQ*-Zusammenhängen an der Schnittstelle Flucht/Migration und Rassismuserfahrungen

● Eine macht- und rassismuskritische Haltung sowie intersektionales Denken und Handeln

● Wünschenswert sind Erfahrungen im Empowerment

● Wünschenswert sind Kenntnisse in der Verwendung öffentlicher Mittel

● Bereitschaft zu Abend- und Wochenendarbeit sowie Reisebereitschaft innerhalb NRWs

● Sicherer Umgang mit gängigen EDV-Programmen und Social Media wünschenswert

● Mehrsprachigkeit wünschenswert



Wir bieten:

● Vergütung bis TV-L 11, Einstufung je nach Erfahrung

● Einen facettenreichen Arbeitsbereich mit großen Gestaltungsfreiräumen

● Regelmäßige Supervision und die Möglichkeit zu Fortbildungen

● Flexible Arbeitszeitgestaltung in der Geschäftsstelle in Köln sowie Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten



Wir freuen uns auf Deine Bewerbungen mit aussagekräftigem Motivationsschreiben und Lebenslauf bis zum 22.02.2026 ausschließlich per Mail und bitte in einer einzigen Datei an

. Wir bitten auf das Einsenden eines Fotos zu verzichten.



Wir möchten insbesondere Menschen mit persönlicher Migrationsgeschichte/Rassismus- und/oder Antisemitismuserfahrungen/Personen of Color und Schwarze Menschen sowie Menschen mit Beeinträchtigungen bestärken, sich bei uns zu bewerben. Ausdrücklich laden wir zudem trans- und inter­geschlechtliche sowie nichtbinäre Bewerber*­innen ein.



Die Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich in der 11. Kalenderwoche in Köln statt.



Ansprechpersonen:

Benjamin Kinkel, Geschäftsführung Queeres Netzwerk NRW e.V. ( )

Malik Metwally, Referent #MAQ )