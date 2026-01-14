Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Sieger beim Vorentscheid

Noam Bettan vertritt Israel beim ESC in Wien

Noam Bettan wird für sein Heimatland beim Eurovision Song Contest antreten  und hat laut Wettbüros gute Chancen auf den Sieg, obwohl sein Song noch nicht feststeht.


Wird Noam Bettan viele douze points erhalten? (Bild: Instagram / thenextstarisrael)
  • Heute, 10:55h 2 Min.

Der Sänger, der Israel beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in Österreich vertreten wird, steht fest. Der 27 Jahre alte Noam Bettan setzte sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Finale der Fernsehshow "HaKokhav HaBa" (Der nächster Star) gegen weitere Kandidat*innen durch. Damit tritt erstmals seit 2022 keine Sängerin für den jüdischen Staat an. Über die ESC-Teilnahme Israels hatte es eine monatelange Debatte gegeben.

Aus Protest gegen das Vorgehen Israels im Gazastreifen boykottieren Spanien, Irland, Island, die Niederlande und Slowenien den kommenden 70. ESC in Wien (queer.de berichtete). Auslöser des Gaza-Kriegs war das Massaker der islamistischen Hamas und anderer Terroristen in Israel am 7. Oktober 2023.

Medien zufolge beschreibt Bettan die Teilnahme an dem Musikwettbewerb mit den Worten: "Es ist, als würde man sich in die Höhle des Löwen begeben".

Anfeindungen gegen israelische Sängerinnen

Die israelischen Kandidatinnen der Vorjahre waren zum Teil heftig angefeindet und ausgebuht worden. 2025 hatte die israelische Sängerin Yuval Raphael allerdings dank eines überwältigenden Publikumsvotings Platz zwei belegt. Die Veranstalter*innen haben danach die Regeln für die Abstimmungen geändert. Das Publikum hat nun weniger Gewicht, die Rolle der Jury wurde gestärkt (queer.de berichtete).

Instagram | Noam Bettan bei einem Auftritt im israelischen Vorentscheid
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Lied des israelischen Sängers soll im März ausgewählt werden

Das Lied, mit dem Bettan beim ESC antreten wird, soll israelischen Medien zufolge im März ausgewählt werden. Der Popsänger, der aus einem Vorort von Tel Aviv stammt, hat bereits ein Album veröffentlicht. Seine Eltern sind Berichten zufolge aus Frankreich nach Israel eingewandert. Viele Lieder singt der 27-Jährige auf Französisch.

Alle Shows des ESC sind bereits ausverkauft. Am 70. Eurovision Song Contest (ESC) werden insgesamt 35 Länder teilnehmen. Israel wird im ersten Halbfinale am 12. Mai antreten (queer.de berichtete). Sollte sich Bettan qualifizieren, ist er im Finale am 16. Mai dabei.

Playlist-Direktlink | Diesen Song veröffentlichte Noam Bettan vor anderthalb Jahren
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Bereits vor dem Sieg Bettans im Vorentscheid lag Israel bei Wettbüros als Favorit auf den diesjährigen ESC-Gesamtsieg (queer.de berichtete). Die Quoten haben sich nach seiner Wahl bislang kaum verändert. (dpa/dk)

-w-

