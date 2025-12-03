Frank Elstner gibt den Kaulitz-Zwillingen seinen Segen

Heute, 11:31h 3 Min.

Bill Kaulitz und sein Zwillingsbruder Tom übernehmen die erfolgreichste Samstagabendshow Deutschlands. Das Duo wird durch eine neue Ausgabe von "Wetten, dass..?" führen. Nachdem die beiden 36-Jährigen in ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills  Senf aus Hollywood" bereits darüber gesprochen hatten, bestätigt nun auch das ZDF die Neubesetzung.



Die Nachfolger von Thomas Gottschalk (75) werden am 5. Dezember auf Sendung gehen  und sollen laut ZDF "mit einmaligen Wetten, großartigen Musik-Acts und zahlreichen Stars" klotzen. Sie findet laut Ankündigung in Halle (Saale) statt. Interessierte können sich ab jetzt als Wettkandidat*innen auf der "Wetten, dass..?"-Webseite oder per Mail bewerben.

"Jungs, ich drücke Euch die Daumen!"

Auch wenn der Personalie auf Social Media viel Hass entgegenschlägt, zeigt sich der Erfinder der Show, der 83-jährige Frank Elstner, über die Kaulitz-Brüder begeistert: "Wer spricht die Sprache unserer Zeit so, dass die Menschen wieder neugierig auf den Samstagabend sind? Ich gratuliere dem ZDF, dass sie mit Tom und Bill Kaulitz eine mutige und kreative Entscheidung getroffen haben, die in Zeiten von TikTok, YouTube und Co. den richtigen Akzent setzt. Jungs, ich drücke Euch die Daumen!"



Die erfolgreichste deutsche Samstag-Abend-Show erhält Zwillingspower (Bild: ZDF / Rankin / Serviceplan München)

Seit dem 14. Februar 1981 ging "Wetten, dass..?" bislang 218 Mal auf Sendung. Insgesamt wurden 1.030 Wetten gespielt, bei denen den Kandidat*innen 1.254 Wettpaten zur Seite standen (inklusive mehrfacher Auftritte). 863 Interpret*innen und Bands waren zu Gast in der Show. Moderiert wurde die Sendung von Frank Elstner (39 Ausgaben), Thomas Gottschalk (154 Ausgaben), Wolfgang Lippert (neun Ausgaben) und Markus Lanz (16 Ausgaben).

Aufregung vor erster Liveshow

"Es ist für uns natürlich eine wahnsinnige Ehre, diese legendäre Show zu übernehmen und mit neuem Leben zu füllen", erklärte Bill Kaulitz in einem vom ZDF verbreiteten Statement. Die Brüder seien stolz darauf, "dass das ZDF uns das Vertrauen schenkt, diese große Brand im Winter weiterzuführen". Der Tokio-Hotel-Frontmann betonte: "Wir wissen auch, dass wir damit Unruhe stiften  und genau das wollen wir auch! Wir können es kaum erwarten, die hoffentlich aufregendste Show mit den coolsten Wetten und den größten Überraschungen zu hosten."



Sein Bruder Tom erklärte über die besondere Premiere: "Wir sind natürlich unfassbar aufgeregt, zum ersten Mal live im Fernsehen, zur besten Sendezeit, ohne Sicherheitsnetz durch den Abend zu führen  und das mit einer der beliebtesten Entertainment-Shows Deutschlands aller Zeiten." Die beiden träten "in große Fußstapfen, das ist uns bewusst. Aber wir sind mutig und wollen einfach den größtmöglichen Spaß haben  so wie bei allen Dingen, die wir machen!"



ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke freute sich über die Ankündigung eines "echten Show-Highlights für 2026". Dass der Sender Bill und Tom Kaulitz für die Moderation gewinnen konnte, "macht die Überraschung perfekt".



Bereits kurz nach Gottschalks letzter "Wetten, dass..?"-Ausgabe 2023 kündigte Tom Kaulitz bei der Vergabe der 1LIVE-Krone auf der Bühne an: "Ja, es ist wahr. Die Gerüchte stimmen. Bill und ich übernehmen 'Wetten, dass..?'". Damit hätten sie sich ins Spiel gebracht, erklärten die Zwillinge nun in ihrem Podcast. Man habe dann "langsam angefangen, mit dem ZDF zu sprechen" und es habe "ganz viele geheime Treffen" mit dem Sender gegeben. (spot/cw)