"Promis unter Palmen": Starttermin wegen Dschungelcamp verschoben

  • Heute, 11:49h 2 Min.

"Prince Charming"-Star Martin Angelo tritt dieses Jahr bei "Promis unter Palmen" an (Bild: Joyn)

Reality-TV-Fans können aufatmen. Sie verpassen weder den Start von "Promis unter Palmen" noch das große Wiedersehen von "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!". Denn Sat.1 hat eine Programmänderung vorgenommen.

"Gegen Reality-Terminstress am 9. Februar: Um alle Fans unter und nicht auf die Palmen zu bringen, zeigt Sat.1 die neue Staffel 'Promis unter Palmen' ab Montag, 16. Februar, um 20:15 Uhr", heißt es vom Sender. Ab da laufen die Folgen immer montags zur Primetime. Alle Episoden der Reality-Sendung können Zuschauer*­innen im Anschluss auch auf Joyn abrufen. Sat.1 umgeht mit der Verschiebung einer starken Konkurrenz.

Denn RTL zeigt nach dem Dschungelcamp-Finale am 8. Februar wie gewohnt einen Tag danach "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen". Am 9. Februar kommen die Camperinnen und Camper noch einmal im Baumhaus zusammen und lassen die Staffel, die am 23. Januar startet, Revue passieren. Das Moderationsduo Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42), die täglich aus Down Under senden, werden auch durch die Wiedersehensshow führen.

In der vierten Staffel von "Promis unter Palmen  Für Geld mache ich alles!" geht es einmal mehr um ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro und die begehrte Goldene Kokosnuss. Zwölf Prominente ziehen in die thailändische Villa, darunter auch "Prince Charming"-Star Martin Angelo (queer.de berichtete). Für besondere Aufmerksamkeit dürfte das Aufeinandertreffen von Edith und Eric Stehfest sorgen  das Ex-Paar ist erstmals seit seiner Trennung gemeinsam in einer TV-Show zu sehen. Reality-TV-Dauergast Cosimo Citiolo konnte sich im vergangenen Jahr den "Promis unter Palmen"-Sieg holen. (spot/cw)

