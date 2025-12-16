Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  • Heute, 12:31h 2 Min.

Dschungelcamp

Hubert Fella sollte ein gutes Deo mitbringen... (Bild: RTL / Hintergrund KI-generiert)

Sanfter Auftakt, harte Prüfung: Nach einer kurzen wettermäßigen Schonfrist wird es für die Dschungelcamper*­innen an der australischen Ostküste schnell ernst. Wenn am Freitag die RTL-Show "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!" in ihre 19. Staffel startet, erwarten die Teilnehmenden zunächst Sonne und vereinzelte Schauer bei angenehmen Höchstwerten um 29 Grad, wie die australische Wetterbehörde mitteilte. Am Samstag soll es rund um Murwillumbah, in dessen Nähe die Sendung produziert wird, sogar noch etwas kühler werden.

Dann jedoch zeigt der australische Sommer sein unerbittliches Gesicht. Bereits am Sonntag soll das Thermometer in der rund 850 Kilometer nordöstlich von Sydney gelegenen Region auf 34 Grad steigen, am Montag werden sogar tropische 36 Grad erwartet. Dabei wird den Prognosen zufolge die Sonne scheinen bei nur wenig Wolken.

Extremwetter wird immer häufiger

Down Under ist für sein Extremwetter bekannt. Hitzewellen, Dürren und schwere Überschwemmungen treten regelmäßig auf, Buschbrände sind vor allem im Sommer weit verbreitet. Der Klimawandel trägt nach Angaben von Experten dazu bei, dass diese Wetterphänomene häufiger und intensiver werden.

Bei der beliebten Show sind dieses Mal unter anderem Ex-Spielerfrau Simone Ballack, Schauspielerin Mirja du Mont, Reality-Star Samira Yavuz und der Musiker Gil Ofarim dabei. Die queere Community wird von Reality-Darsteller Hubert Fella vertreten (queer.de berichtete). In Prüfungen müssen sie Sterne ergattern, um damit Essen für die Gruppe zu erspielen. Rund 90 Prozent der Prüfungen seien dieses Mal neu, kündigte RTL an (queer.de berichtete). Moderiert wird die Show wieder von Jan Köppen und Sonja Zietlow. (dpa/cw)

Dschungelcamp
-w-

