Céline Sciamma erhält Special Teddy Award 2026

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56583
  • Heute, 12:37h 1 Min.

Archivbild: Céline Sciamma im Jahr 2022 (Bild: IMAGO / ABACAPRESS)

Die französische Regisseurin und Autorin Céline Sciamma wird in diesem Jahr im Rahmen der Berlinale mit dem Special Teddy Award für herausragende Leistungen im Queer Cinema ausgezeichnet.

"Sciamma gehört zu den prägenden Stimmen des zeitgenössischen Kinos. Ihre Filme zeichnen sich durch eine präzise, reduzierte Filmsprache und ein konsequentes Engagement für queere und weibliche Perspektiven aus", heißt es in einer Pressemitteilung des unabhängigen queeren Filmpreises. "Im Zentrum ihres Schaffens stehen Fragen von Identität, Begehren und Selbst­bestimmung, die sie jenseits normativer Zuschreibungen erzählt und damit maßgeblich zur Weiterentwicklung des Queer Cinema beiträgt."

Bereits 2011 wurde Sciammas Film "Tomboy" mit dem Teddy Award ausgezeichnet (queer.de berichtete). Der Film gilt als wegweisend für das moderne Queer Cinema und als Meilenstein für die sensible Darstellung von Geschlechts­identität. Mit dem Special wird eine herausragende künstlerische Position geehrt, die das internationale Queer Cinema entscheidend prägt und dessen ästhetische wie politische Möglichkeiten erweitert.

In diesem Jahr feiert der Teddy Award sein 40-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum zeigt die Berlinale die Sonderreihe "Teddy 40" (queer.de berichtete). Das Filmfestival findet vom 12. bis 22. Februar 2026 statt. Der Teddy Award wird am 20. Februar in der Volksbühne verliehen. (cw)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
  • TV-Teaserbild00:00h, BR:
    Bulldog
    Toni und ihr Sohn Bruno sind ein Herz und eine Seele, das ändert sich schlagartig, als sie auf Ibiza eine Frau kennenlernt.
    Serie, D 2022
  • mehr TV-Tipps »
Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Teddy Award / Berlinale
15.01.26 | Filmfestival
Charli xcx kommt zur Berlinale
09.01.26 | Filmfestival
Queeres Kino: Berlinale feiert 40. Teddy Award
04.01.26 | Interview
Wann kommt ein Salzgeber-Preis für die Berlinale, Tricia Tuttle?
24.12.25 | Tricia Tuttle
Berlinale-Chefin verrät ihren liebsten Weihnachtsfilm
28.11.25 | Video des Tages
Katy Karrenbauer und Kelly Heelton im Weltraum
12.10.25 | Queer Cinema Classics, Teil 78
Der Film, der den allerersten Teddy Award gewann
-w-
Neu auf queer.de
Dramatischer Fall
Bamf will schwerbehindertes Adoptivkind aus Regenbogen­familie abschieben
Bericht vorgelegt
Landesaktionsplan "Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen" wird fortgeführt
Gleichgültigkeit ist "verantwortungslos"
Petition gegen Ende des Aktionsplans "Queer leben"
"Ein klares Zeichen für Vielfalt"
Bayern startet Landesaktionsplan Queer
Braunschweig
Queere Stadtgeschichte: Dokumente für neues Archiv gesucht
Berlin-Schöneberg
Rosa von Praunheim in Berlin beigesetzt
Vier Ehen, zwei Goldjungen und ein Flop
Queer-Ikone Geena Davis wird 70: Ihre Oscar-Höhen und ihre Meerestiefen
Berlinale
Céline Sciamma erhält Special Teddy Award 2026