Queere Stadtgeschichte: Dokumente für neues Archiv gesucht

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56586
  • Heute, 14:06h 2 Min.

Braunschweig

Symbolbild: Braunschweiger Löwe (Bild: Daderot / wikipedia)

Zur Aufarbeitung der lokalen queeren Geschichte werden in Braunschweig Materialien aus der LGBTI-Community gesucht. Die Geschichte von queeren Menschen sei bislang kaum dokumentiert, teilte die Stadt mit. Dabei hätten sie auch in Braunschweig seit Jahrzehnten für Anerkennung, Rechte und Sichtbarkeit gekämpft.

In Kooperation der Stadt Braunschweig mit dem Verein für sexuelle Emanzipation hat sich dazu der Arbeitskreis Queere Geschichte Braunschweig gegründet. Ziel ist der Aufbau eines Archivs zur lokalen queeren Geschichte seit dem Ende des Nationalsozialismus. Gesucht werden unter anderem private Dokumente, Fotos, Briefe, Tagebücher, Flugblätter, Plakate, Vereinsunterlagen, Zeitungsausschnitte sowie Ton- und Videoaufnahmen. Auch Hinweise auf Treffpunkte, Aktionen oder politische Initiativen sowie Zeitzeug*­innen, die ihre Erfahrungen teilen möchten, sind willkommen.

Sozialdezernentin Christina Rentzsch betonte, viele queere Lebensrealitäten seien aus Angst vor Verfolgung oder Diskriminierung kaum festgehalten worden. "Umso wichtiger ist es, vorhandenes Wissen jetzt zu sichern, bevor es verloren geht", sagte Rentzsch. Die Materialien würden sensibel behandelt und historisch eingeordnet, auf Wunsch auch anonymisiert. Die wissenschaftliche Begleitung übernimmt eine Historikerin.

Das geplante Archiv soll im queeren Zentrum Braunschweigs angesiedelt werden und langfristig für Bildungsarbeit, Forschung und Öffentlichkeit zugänglich sein. Interessierte können sich an die Koordinationsstelle LSBTIQ* der Stadt Braunschweig oder an den Verein für sexuelle Emanzipation wenden (Telefon 0531-470-7370 oder 0531-61515757). Jede Erinnerung und jedes Dokument könne einen Beitrag leisten. (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (3) Teilen Reddit

Braunschweig
-w-

Top-Links (Anzeige)
Politik
21.01.26 | Dramatischer Fall
Bamf will schwerbehindertes Adoptivkind aus Regenbogen­familie abschieben
21.01.26 | Bericht vorgelegt
Landesaktionsplan "Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen" wird fortgeführt
21.01.26 | Gleichgültigkeit ist "verantwortungslos"
Petition gegen Ende des Aktionsplans "Queer leben"
21.01.26 | "Ein klares Zeichen für Vielfalt"
Bayern startet Landesaktionsplan Queer
21.01.26 | Polizeibericht
Kassel: Drei Jugendliche bespucken schwules Paar in Straßenbahn
20.01.26 | "Hier können wir sein, wie wir sind"
Berlin: Plakatkampagne zur Stärkung queerer Jugendarbeit
-w-
Neu auf queer.de
Dramatischer Fall
Bamf will schwerbehindertes Adoptivkind aus Regenbogen­familie abschieben
Bericht vorgelegt
Landesaktionsplan "Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen" wird fortgeführt
Gleichgültigkeit ist "verantwortungslos"
Petition gegen Ende des Aktionsplans "Queer leben"
"Ein klares Zeichen für Vielfalt"
Bayern startet Landesaktionsplan Queer
Braunschweig
Queere Stadtgeschichte: Dokumente für neues Archiv gesucht
Berlin-Schöneberg
Rosa von Praunheim in Berlin beigesetzt
Vier Ehen, zwei Goldjungen und ein Flop
Queer-Ikone Geena Davis wird 70: Ihre Oscar-Höhen und ihre Meerestiefen
Berlinale
Céline Sciamma erhält Special Teddy Award 2026