Unter dem Titel "Late Bloomer" lädt das Netzwerk Queere Südpfalz zu einem offenen Austausch für Frauen ein, die ihre lesbischen Gefühle erst spät im Leben entdeckt haben oder sich aktuell in einem Coming-out-Prozess befinden. Die Treffen richten sich an Frauen aus Landau und der Region, die sich in einem geschützten, wertschätzenden Rahmen austauschen möchten. Das erste Treffen ist für Donnerstag, den 29. Januar 2026 um 18 Uhr im Café Zur Krummbeere (Thomas-Nast-Straße 61) in Landau geplant. Ein kleines Regenbogensymbol am Tisch dient als Erkennungszeichen.



Die Treffen für Late Bloomer sind offen gestaltet und richten sich sowohl an Frauen, die ganz am Anfang ihres Coming-outs stehen, als auch an Frauen, die ihren Weg bereits gegangen sind und ihre Erfahrungen teilen möchten. Auch Frauen, denen die lesbische oder queere Welt noch fremd erscheint, sind ausdrücklich willkommen. Ziel ist es, sich gegenseitig zu stärken, Orientierung zu geben und zu zeigen: Niemand ist mit diesen Erfahrungen allein.



Weitere Termine in diesem Jahr sind am Donnerstag, 16. April und 29. Oktober, jeweils von 18 bis 20 Uhr. Bei Fragen können sich Interessierte per E-Mail an an Judith Hogen wenden. (cw/pm)