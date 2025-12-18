Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56591
  • Heute, 04:25h 1 Min.

Landau

Symbolbild (Bild: tima-miroshnichenko / pexels)

Unter dem Titel "Late Bloomer" lädt das Netzwerk Queere Südpfalz zu einem offenen Austausch für Frauen ein, die ihre lesbischen Gefühle erst spät im Leben entdeckt haben oder sich aktuell in einem Coming-out-Prozess befinden. Die Treffen richten sich an Frauen aus Landau und der Region, die sich in einem geschützten, wertschätzenden Rahmen austauschen möchten. Das erste Treffen ist für Donnerstag, den 29. Januar 2026 um 18 Uhr im Café Zur Krummbeere (Thomas-Nast-Straße 61) in Landau geplant. Ein kleines Regenbogensymbol am Tisch dient als Erkennungszeichen.

Die Treffen für Late Bloomer sind offen gestaltet und richten sich sowohl an Frauen, die ganz am Anfang ihres Coming-outs stehen, als auch an Frauen, die ihren Weg bereits gegangen sind und ihre Erfahrungen teilen möchten. Auch Frauen, denen die lesbische oder queere Welt noch fremd erscheint, sind ausdrücklich willkommen. Ziel ist es, sich gegenseitig zu stärken, Orientierung zu geben und zu zeigen: Niemand ist mit diesen Erfahrungen allein.

Weitere Termine in diesem Jahr sind am Donnerstag, 16. April und 29. Oktober, jeweils von 18 bis 20 Uhr. Bei Fragen können sich Interessierte per E-Mail an familienvielfalt.lu@queernet-rlp.de an Judith Hogen wenden. (cw/pm)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit

Landau
-w-

Top-Links (Anzeige)
Szene
21.01.26 | Berlin-Schöneberg
Rosa von Praunheim in Berlin beigesetzt
19.01.26 | Ulrike Groos
Chefin des Kunstmuseums Stuttgart wird CSD-Schirmfrau
15.01.26 | Sober Dating
Junge queere Menschen verzichten beim Dating besonders gern auf Alkohol
15.01.26 | Nordrhein-Westfalen
Erster CSD in Hattingen nimmt Fahrt auf
20.12.25 | Rheinland-Pfalz
Queeres Zentrum in Mainz vorerst gesichert
18.12.25 | Reaktionen zum Tod des Filmemachers
Bundespräsident Steinmeier: "Rosa von Praunheim war unvergleichlich"
-w-
Neu auf queer.de
Trans Sängerin will Freiheit
"Keine Kontrolle über mein eigenes Leben": Kim Petras im Clinch mit ihrem Label
"Zügig vollständigen Entwurf vorlegen"
LSVD+: Bayerischer Aktionsplan Queer ist (noch) keiner
Gastkommentar
Warum die "S2k-Leitlinie Varianten der Geschlechtsentwicklung" ein riesiger Schritt in die falsche Richtung ist
Als jüngste Künstlerin aller Zeiten
Noch ein Rekord: Taylor Swift in Songwriters Hall of Fame aufgenommen
Ex-"Sex and the City"-Traumpaar
Chris Noth: Daran zerbrach die Freundschaft mit Sarah Jessica Parker
Gewinnspiel
Woodwalkers 2
Gastbeitrag
Diversity war nie selbstverständlich und ist jetzt wieder Luxus
BRIT Awards
Nichtbinäres Nachwuchstalent: Jacob Alon erhält Critics-Choice-Award