Meryl Streep als Miranda Priestly im Film "Der Teufel trägt Prada"

Stage Entertainment bringt das Musical "Der Teufel trägt Prada" nach Deutschland. Die Bühnenadaption des gleichnamigen Kultfilms soll ab Dezember 2026 in Hamburg zu sehen sein, teilte das Unternehmen im Rahmen einer aktuellen Casting-Ausschreibung mit. Nach dem kommerziellen Erfolg im Londoner West End feiert das Stück damit seine deutschsprachige Erstaufführung.



Im Mittelpunkt der Handlung steht die junge Journalistin Andy Sachs, die einen Job beim renommierten Modemagazin "Runway" annimmt und dort auf die gefürchtete Chefredakteurin Miranda Priestly trifft. In der glamourösen, aber kompromisslosen Modewelt gerät Andy zunehmend in einen Konflikt zwischen ihren eigenen Wertvorstellungen und den hohen Erwartungen ihrer Chefin.



Das Musical basiert auf dem Roman von Lauren Weisberger sowie dem Kinofilm aus dem Jahr 2006. Die Musik stammt von Elton John, die Liedtexte schrieben Shaina Taub und Mark Sonnenblick, das Buch verfasste Kate Wetherhead. Regie und Choreografie der aktuellen Inszenierung verantwortet der Tony-Award-Preisträger Jerry Mitchell ("Kinky Boots"), die Kostüme entwarf Gregg Barnes. Die West-End-Produktion feierte im Herbst 2024 im Dominion Theatre in London Premiere.

Die Entstehung des Musicals war von einer umfassenden Überarbeitung geprägt. Nach einer ersten Testphase 2022 in Chicago unter der Regie von Anna D. Shapiro und gemischter Resonanz wurde das Stück inhaltlich und künstlerisch neu ausgerichtet. Mit Jerry Mitchell an der Spitze des Kreativteams startete 2024 eine überarbeitete Fassung im britischen Plymouth, bevor die Produktion in London zum Erfolg wurde. Hamburg erhält nun die erste internationale Lizenz dieser Version  zeitgleich mit dem geplanten Kinostart der Fortsetzung des Films.



Welche Darsteller*innen die Hauptrollen der Miranda Priestly und Andy Sachs in der deutschsprachigen Fassung übernehmen werden, ist noch offen. Auch welches der Hamburger Stage-Theater das Musical zeigen wird, wurde bislang nicht bekanntgegeben. (cw/pm)

