Nichtbinäres Nachwuchstalent: Jacob Alon erhält Critics-Choice-Award

Heute, 08:15h 2 Min.



Jacob Alon (Bild: Universal Music)

Der britische Musikpreis BRIT Awards zeichnet in diesem Jahr Jacob Alon als Nachwuchstalent in der Kategorie "Critics Choice" aus. Der Preis gilt als wichtiger Karriereindikator der britischen Musikbranche. Zu früheren Preisträger*­innen zählen unter anderem Adele, Florence and the Machine, Ellie Goulding und Sam Smith.



Für die Auszeichnung kommen Künstler*­innen infrage, die bislang weder ein Album noch mehr als eine Single in den Top 20 der britischen Charts platziert haben. Über die Preisträger*­innen entscheidet die BRITs Voting Academy mit rund 1.200 Mitgliedern aus Musik, Journalismus und Branche. Verliehen wird der Preis Ende Februar bei der BRIT-Awards-Gala in Manchester.



Jacob Alon ist 24 Jahre alt, stammt aus Schottland und macht verträumt-sphärischen Folk. Alon ist nichtbinär; das Debütalbum "Limerence" erschien im vergangenen Jahr. (queer.de berichtete) Inhaltlich setzt sich die Platte mit gescheiterten Beziehungen und queerer Identität auseinander. In der Begründung würdigt die Jury Alons Beitrag, marginalisierten Menschen eine Stimme zu geben.



Zu den prominenten Unterstützer*­innen zählt Sir Elton John. Der Sänger sagte Alon in seiner Radioshow eine große Zukunft voraus und erklärte: "Mir fällt schon lange niemand ein, der so klingt wie du."



Jacob Alon zeigte sich bewegt von der Auszeichnung. In einer Erklärung hieß es, in der kleinen schottischen Stadt, in der Alon aufgewachsen sei, hätten Träume oft Grenzen gehabt. Die Teilnahme an einem solchen Projekt fühle sich nun an, "als würde ich über den Wolken schweben". (cw)