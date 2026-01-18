Nichtbinäres Nachwuchstalent: Jacob Alon erhält Critics-Choice-Award

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56593
  • Heute, 08:15h 2 Min.

Jacob Alon (Bild: Universal Music)

Der britische Musikpreis BRIT Awards zeichnet in diesem Jahr Jacob Alon als Nachwuchstalent in der Kategorie "Critics Choice" aus. Der Preis gilt als wichtiger Karriereindikator der britischen Musikbranche. Zu früheren Preisträger*­innen zählen unter anderem Adele, Florence and the Machine, Ellie Goulding und Sam Smith.

Für die Auszeichnung kommen Künstler*­innen infrage, die bislang weder ein Album noch mehr als eine Single in den Top 20 der britischen Charts platziert haben. Über die Preisträger*­innen entscheidet die BRITs Voting Academy mit rund 1.200 Mitgliedern aus Musik, Journalismus und Branche. Verliehen wird der Preis Ende Februar bei der BRIT-Awards-Gala in Manchester.

Jacob Alon ist 24 Jahre alt, stammt aus Schottland und macht verträumt-sphärischen Folk. Alon ist nichtbinär; das Debütalbum "Limerence" erschien im vergangenen Jahr. (queer.de berichtete) Inhaltlich setzt sich die Platte mit gescheiterten Beziehungen und queerer Identität auseinander. In der Begründung würdigt die Jury Alons Beitrag, marginalisierten Menschen eine Stimme zu geben.

Zu den prominenten Unterstützer*­innen zählt Sir Elton John. Der Sänger sagte Alon in seiner Radioshow eine große Zukunft voraus und erklärte: "Mir fällt schon lange niemand ein, der so klingt wie du."

Jacob Alon zeigte sich bewegt von der Auszeichnung. In einer Erklärung hieß es, in der kleinen schottischen Stadt, in der Alon aufgewachsen sei, hätten Träume oft Grenzen gehabt. Die Teilnahme an einem solchen Projekt fühle sich nun an, "als würde ich über den Wolken schweben". (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (19) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Musik
22.01.26 | Trans Sängerin will Freiheit
"Keine Kontrolle über mein eigenes Leben": Kim Petras im Clinch mit ihrem Label
22.01.26 | Als jüngste Künstlerin aller Zeiten
Noch ein Rekord: Taylor Swift in Songwriters Hall of Fame aufgenommen
21.01.26 | Sieger beim Vorentscheid
Noam Bettan vertritt Israel beim ESC in Wien
20.01.26 | Vorentscheid am 28. Februar 2026
Sarah Engels kontert Kritik an ESC-Teilnahme
19.01.26 | Sport-Event m 8. Februar
Green Day eröffnen den 60. Super Bowl
18.01.26 | Eurovision Song Contest
ESC feiert 70. Jubiläum: Was erwartet die Zuschauer*­innen?
-w-
Neu auf queer.de
Trans Sängerin will Freiheit
"Keine Kontrolle über mein eigenes Leben": Kim Petras im Clinch mit ihrem Label
"Zügig vollständigen Entwurf vorlegen"
LSVD+: Bayerischer Aktionsplan Queer ist (noch) keiner
Gastkommentar
Warum die "S2k-Leitlinie Varianten der Geschlechtsentwicklung" ein riesiger Schritt in die falsche Richtung ist
Als jüngste Künstlerin aller Zeiten
Noch ein Rekord: Taylor Swift in Songwriters Hall of Fame aufgenommen
Ex-"Sex and the City"-Traumpaar
Chris Noth: Daran zerbrach die Freundschaft mit Sarah Jessica Parker
Gewinnspiel
Woodwalkers 2
Gastbeitrag
Diversity war nie selbstverständlich und ist jetzt wieder Luxus
BRIT Awards
Nichtbinäres Nachwuchstalent: Jacob Alon erhält Critics-Choice-Award