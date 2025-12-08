Noch ein Rekord: Taylor Swift in Songwriters Hall of Fame aufgenommen

Heute, 11:14h 2 Min.



Taylor Swift bricht mal wieder einen Rekord (Bild: Piece of Magic Entertainment)

Es ist wieder so weit: Taylor Swift hat einen weiteren Meilenstein erreicht. US-Sängerin wurde in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen  und zwar als jüngste Künstlerin, die diese Ehre jemals erhalten hat. Die prestigeträchtige Organisation verkündete die Nachricht am Mittwoch bei "CBS Mornings".



Mit ihren 36 Jahren unterbietet Swift den bisherigen Altersrekord bei den Frauen um fast zehn Jahre. In ihren jungen Jahren hat sie aber schon so gut wie alles erreicht: Seit die Musikerin im Alter von 14 Jahren ihren ersten Plattenvertrag unterschrieb, landeten 69 ihrer Songs in den Top Ten der Billboard-Charts. 13 davon erreichten die Spitzenposition.



Diese Stars werden geehrt



Die Zeremonie zur Aufnahme findet am 11. Juni im Marriott Marquis Hotel in New York statt und ist nicht öffentlich zugänglich. Swift wird dort gemeinsam mit anderen Größen der Musikbranche geehrt: Gene Simmons und Paul Stanley von Kiss, Alanis Morissette, Kenny Loggins, Christopher "Tricky" Stewart sowie das Songwriter-Duo Terry Britten und Graham Lyle.



Nile Rodgers, Vorsitzender der Songwriters Hall of Fame, würdigte die diesjährige Riege an Künstlern laut "Variety" für ihr "unglaubliches Talent" und ihre "unvergesslichen Songs". Die Songwriter hätten "das Leben von Milliarden von Zuhörern weltweit tiefgreifend beeinflusst, und es ist uns eine Ehre, ihre Beiträge zu würdigen". Zu Swifts Schlüsselwerken zählt die Organisation unter anderem "All Too Well (10 Minute Version)", "Blank Space", "Anti-Hero" und "Love Story".

Geschichte schreiben ist für sie Alltag

Für Taylor Swift ist der Eintrag in die Hall of Fame nur ein weiterer Punkt auf einer langen Liste von Errungenschaften. Erst im Oktober 2025 bewies sie mit ihrem Album "The Life of a Showgirl" einmal mehr ihre Ausnahmestellung. Der Sängerin gelang damit ein historischer Doppelschlag in Deutschland: Sowohl das Album als auch die Single "The Fate of Ophelia" eroberten gleichzeitig Platz eins der Charts  ein Kunststück, das zuvor keinem internationalen Solo-Act gelungen war. Außerdem stiegen acht Songs gleichzeitig in die Single-Top-Ten ein, auch das hatte es nie zuvor gegeben. (spot/cw)