"Keine Kontrolle über mein eigenes Leben": Kim Petras im Clinch mit ihrem Label



Kim Petras will unabhängig werden (Bild: Jason Al-Taan)

Heute, 14:07h 2 Min.

Trans Popsängerin Kim Petras ist sauer auf ihr Label: Die in Los Angeles lebende 33-jährige Deutsche hat öffentlich dazu aufgerufen, ihren Vertrag mit Republic Records zu beenden. Petras erklärte in mehreren Beiträgen auf der Social-Media-Plattform X, ihr neues Album "Detour" sei bereits seit sechs Monaten fertiggestellt, doch der Plattenkonzern habe weder ein Veröffentlichungsdatum festgelegt noch Beteiligte für ihre Arbeit bezahlt. Als Konsequenz habe sie formal darum gebeten, aus ihrem Vertrag entlassen zu werden, um künftig als unabhängige Künstlerin arbeiten zu können.



Die Grammy-Preisträgerin schrieb, sie sei es leid, "keine Kontrolle über mein eigenes Leben oder meine Karriere" zu haben, und betonte, sie wolle ihre Musik weiterhin selbst finanzieren und kuratieren. "Detour" werde sie "egal wie" veröffentlichen  unabhängig von labelseitiger Unterstützung.



Im tired of having no control over my own life or career. I want to continue to self fund and self curate my own music. This is why I have formally requested to be dropped by @RepublicRecords kim petras (@kimpetras) January 20, 2026 / kimpetras

Petras, die als sichtbarste trans Künstlerin im Mainstream-Pop gilt, hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit ihrer Plattenfirma gerungen. Schon früh in ihrer Karriere setzte sie sich dafür ein, als trans Frau ernst genommen zu werden  nicht nur als "Queer-Sidekick", sondern als eigenständige Künstlerin, die Identität, Klang und Performance verbindet. Ihr großer Durchbruch kam an der Seite von Sam Smith mit dem Hit "Unholy", mit dem sie als erste offen trans Solo-Künstlerin Platz eins der amerikanischen Charts belegte und einen Grammy erhielt (queer.de berichtete).



In ihren Posting griff die in der Nähe von Bonn aufgewachsene Künstlerin auch die Art und Weise an, wie Labels Musik vermarkten: Sie kritisierte, dass Plattenfirmen sich oft mehr an flüchtigen Trends wie "TikTok-Hypes" oder oberflächlichen "Queerbaiting"-Strategien orientierten als an der künstlerischen Vision selbst.

Kesha stellt sich hinter Petras

Die queere Sängerin Kesha, deren öffentlicher Kampf um die Freilassung aus ihrem eigenen Major-Label-Vertrag die "Free Kesha"-Kampagne im Jahr 2016 inspirierte, zeigte nach Petras' Beitrag ihre Unterstützung: "Mitanzusehen, wie eine weitere Frau erkennt, dass der 'goldene Käfig' immer noch ein Käfig ist, ist kein Sieg  es ist eine Tragödie, die wir nicht immer wiederholen dürfen", schrieb sie auf X. "Freiheit ist kein Privileg, sie ist ein Geburtsrecht. Ich höre dich, es tut mir leid, Kim." Petras schickte ihrer Kollegin daraufhin auf der Social-Media-Plattform ein Herzchen-Emoji.



Petras' jüngste Veröffentlichung "I Like Ur Look" erschien im Oktober vergangenen Jahres. Ihr bislang letztes vollständiges Studioalbum "Problématique" kam 2023 heraus.

Die 33-Jährige hatte auch Songs mit Stars wie David Guetta und The Chainsmokers veröffentlicht. (cw)