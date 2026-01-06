Brit Awards: Lola Young bei Nominierungen ganz vorne

Heute, 14:44h 3 Min.

Die Nominierungen für die Brit Awards sind da. Lola Young (25) und Olivia Dean (26) stehen mit je fünf Nominierungen an der Spitze. Die bisexuelle Young ist unter anderem in den Kategorien "Künstlerin des Jahres" und "Breakthrough Artist" vertreten. Mit ihrem Hit "Messy" hat sie zudem Chancen auf den Song des Jahres. Olivia Dean geht in dieser Kategorie mit gleich zwei Songs ins Rennen: "Man I Need" und das Duett "Rein Me In" mit Sam Fender (31) könnte ihr einen Preis bringen. Zudem könnte sie als Künstlerin des Jahres und für das Album des Jahres ausgezeichnet werden. Im September hatte sie ihre zweite LP "The Art of Loving" veröffentlicht.

Lily Allen (44) stand mit ihrem Album "West End Girl" vor allem wegen der Vorwürfe gegen Ex-Mann David Harbour (50) in den Schlagzeilen. Doch auch musikalisch überzeugt das Album  es geht ebenfalls ins Rennen um den Preis für das Album des Jahres. Auch als Künstlerin des Jahres und Popact des Jahres kann sich Allen Chancen ausrechnen. Mit drei Nominierungen liegt sie knapp hinter Young und Dean.



Der Preis für das beste Album könnte auch an Sam Fender, den Rapper Dave (27) oder die Alternative-Rock-Gruppe Wolf Alice gehen. Einige der Namen wiederholen sich in den Kategorien bester Künstler und beste Musikgruppe.

Taylor Swift und Sabrina Carpenter ebenfalls nominiert

Die bekanntesten Namen sind unter den internationalen Künstlern zu finden. Die Popstars Taylor Swift (36), Sabrina Carpenter (26) und Chappell Roan (27) dürfen auf den Preis hoffen, ebenso wie auf die Auszeichnung für den internationalen Song des Jahres. Bad Bunny (31), der in der Halbzeitshow des diesjährigen Super Bowls auftreten wird, ist ebenfalls als internationaler Künstler nominiert. Dazu gesellen sich die bisexuelle Rapperin Doechii (27), die mit ihrem Song "Anxiety" bekannt wurde, sowie die spanische Sängerin Rosalía (33). Rapper Tyler, The Creator, Durchstarter sombr und die irische Musikerin Cmat zählen ebenfalls zu den Anwärter*innen auf den Preis.

Bereits zuvor war bekanntgegeben worden, dass Jacob Alon als Nachwuchstalent in der Kategorie "Critics Choice" ausgezeichnet wird (queer.de berichtete). Damit gewinnt erstmals eine offen nichtbinäre Person diesen Preis. 2014 war bereits Sam Smith damit ausgezeichnet worden, outete sich aber erst fünf Jahre später als nichtbinär und genderqueer (queer.de berichtete).



Am 28. Februar entscheidet sich, wer die Brit Awards mit nach Hause nimmt. Austragungsort für die Zeremonie ist die Co-op Live Arena im englischen Manchester. Komiker Jack Whitehall (37) wird zum sechsten Mal durch die Verleihung führen. (spot/cw)