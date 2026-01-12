"Heated Rivalry"-Stars werden Fackelträger bei Olympia in Mailand

Heute, 03:02h 2 Min.

Es ist der "Full Circle"-Moment, auf den das Internet gewartet hat: Die "Heated Rivalry"-Stars Hudson Williams (24) und Connor Storrie (25) werden offizielle Fackelträger der Olympischen Winterspiele 2026 in Milano Cortina. Das gaben der offizielle Account der Spiele sowie HBO Max am Donnerstag bekannt.



In einem TikTok-Video bestätigte "milanocortina2026" die News mit den Worten "ES IST WAHR! Connor Storrie und Hudson Williams werden die Fackel tragen!" und legte den Song "All The Things She Said" aus dem Soundtrack der Serie darüber.



Damit reagierte der Account auf zahlreiche Kommentare von Fans, die sich eine Kollaboration zwischen der Serie und den Spielen gewünscht hatten.

In der Serie sind Ilya und Shane bei den Winterspielen in Sotschi dabei

"Heated Rivalry" basiert auf Rachel Reids Buchreihe "Game Changers". Seit dem Start der queeren Serie Ende November in Nordamerika gibt es in den sozialen Medien kein Vorbeikommen mehr an der Geschichte von Shane Hollander und Ilya Rozanov.



Williams und Storrie spielen in der kanadischen Erfolgsserie zwei Eishockey-Profis rivalisierender Teams, die über Jahre hinweg eine Affäre miteinander haben und sich ineinander verlieben. In der Serie treten die Protagonisten Ilya (Storrie) und Shane (Williams) selbst bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi gegeneinander an.

Fackellauf endet am 6. Februar in Mailand

Wann und wo genau das Duo die Fackeln übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Der Fackellauf von Olympia, Griechenland nach Mailand endet mit der Eröffnungsfeier am 6. Februar.



Am gleichen Tag startet "Heated Rivalry" in Deutschland auf HBO Max. Im Zuge der Expansion des Streamingdienstes nach Europa können deutsche Zuschauer*innen die Serie sowie die gesamten Olympischen Winterspiele live auf der Plattform verfolgen.



Die Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 laufen vom 6. bis zum 22. Februar. Eines ist sicher: Mit den "Heated Rivalry"-Stars im Fackellauf sind die Spiele jetzt schon ein viraler Erfolg. (cw/spot)