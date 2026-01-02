Zwei Lager und Stefan Raab: Dschungelcamp startet mit Änderungen

Heute, 12:13h 3 Min.

Die 19. Staffel von "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!" startet am 23. Januar mit einer großen Änderung. Wie der Sender RTL bekannt gab, ziehen die zwölf Dschungelstars nicht wie gewohnt gemeinsam in ein Lager ein  stattdessen werden sie auf zwei verschiedene Camps aufgeteilt. Neben dem bekannten Hauptcamp gibt es in diesem Jahr auch das Lager "Snake Rock".



Die Aufteilung sorgt schon zum Auftakt für zusätzliche Spannung und klare Fronten im australischen Busch. Denn gleich in der ersten Dschungelprüfung tritt das Team aus "Snake Rock" gegen die Stars aus dem anderen Camp an. Wer dabei die meisten Sterne erspielt, wird mit Essen belohnt. Das unterlegene Team muss sich hingegen mit Reis und Bohnen begnügen.



Diese Stars ziehen in welches Camp



Laut RTL setzt sich das "Snake Rock"-Team aus dem schwulen Kandidaten Hubert Fella (58), Samira Yavuz (32), Simone Ballack (49), Stephen Dürr (51) und Nicole Belstler-Boettcher (62) zusammen. Im Hauptcamp wohnen Ariel (28), Umut Tekin (28), Patrick Romer (30), Eva Benetatou (33), Gil Ofarim (43), Mirja du Mont (50) und Hardy Krüger Jr. (57).



Doch ganz neu ist eine solche Teilung nicht: Dschungelcamp-Fans mit gutem Gedächtnis werden sich erinnern, dass vor genau zehn Jahren die Promis erstmals in zwei Camps aufgeteilt wurden. Auch 2016 gab es in der ersten Folge direkt ein Duell der verschiedenen Gruppen, 2017 startete die Staffel ebenfalls mit zwei getrennten Lagern.

"Snake Rock" bietet deutlich weniger Komfort

Wie zusätzlich die "Bild"-Zeitung (Bezahlartikel) berichtet, unterscheiden sich die beiden Lager erheblich voneinander. Demnach ist "Snake Rock" kleiner, enger und bietet weniger Komfort als das Hauptcamp. Im angrenzenden Bach fließe nur wenig Wasser  das bedeutet weniger Waschmöglichkeiten für Fella und Co., mehr Gestank und schnellerer Stress unter den Bewohner*innen. Das Hauptcamp sei hingegen etwas größer und besser versorgt.



Zudem gäbe es neue Outfits für die Camper. Statt im einheitlichen Khaki-Look treten die Teams in unterschiedlicher Kleidung an, damit die Zuschauer die Gruppen besser unterscheiden können. Der Hintergrund der Neuerung: In den vergangenen Jahren sei der Ton im Camp immer weicher geworden, die Konflikte vorhersehbarer. Mit der Teilung wolle der Sender wieder mehr Dynamik ins Format bringen, mutmaßt zumindest die "Bild". Die Trennung soll allerdings nicht dauerhaft sein  irgendwann werden die Teams wieder in einem gemeinsamen Lager vereint und im klassischen Modus weiterspielen.

Stefan Raab talkt dieses Jahr über den Dschungel

Der seit 2024 zu RTL gewechselte Stefan Raab (59) hat bei vielen Themen ein Wörtchen mitzureden, so auch dieses Jahr beim Dschungelcamp: Wie RTL ankündigt, wird es begleitend zur neuen "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!"-Staffel mehrere Spezialausgaben der "Stefan Raab Show" geben. Der Sender kündigt sechs Ausstrahlungstermine an.



Die RTL-Allzweckwaffe Stefan Raab soll mehr Menschen für den Dschungel begeistern (Bild: RTL / Raab Entertainment / Willi Weber / Hintergrund KI-generiert)

Wenn sich Raab erstmals einmischt, haben die Promis der neuesten "IBES"-Staffel schon einige Tage im TV-Dschungel verbracht. "Die Stefan Raab Show  Die halbe Stunde nach der Stunde danach" soll am 27. Januar erstmals bei RTL und über den Streamingdienst RTL+ zu sehen sein. Weitere Ausgaben sind für den 28. Januar, 29. Januar, 3. Februar, 4. Februar und 5. Februar geplant.



Wie der Titel von Raabs Dschungel-Specials bereits verrät, wird an diesen Tagen jeweils erst zur Primetime um 20:15 Uhr eine neue Dschungelcamp-Folge ausgestrahlt, an die sich die etablierte "Stunde danach" um 22:30 Uhr anschließt. Stefan Raab folgt dann jeweils mit seiner "halben Stunde nach der Stunde danach" ab 23:30 Uhr.



Das Dschungelcamp läuft ab dem heutigen Freitag täglich um 20:15 Uhr bei RTL. Die Folgen sind parallel im Livestream auf RTL+ verfügbar und können dort auch nachträglich gestreamt werden. (spot/cw)