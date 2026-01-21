Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56612

Nominierungen bekanntgegeben

Queere Themen bei Oscars nur Nebensache

In den letzten Jahren standen queere Themen bei Oscar-Nominierungen immer wieder hoch im Kurz. Dieses Jahr ist das anders.


Komiker Conan O'Brien führt wie schon im letzten Jahr Mitte März erneut durch die Oscar-Verleihung (Bild: IMAGO / Cinema Publishers Collection)

  • Heute, 12:52h 2 Min.

Die 98. Oscarverleihung weist eine erschreckend niedrige Zahl an queeren Nominierungen auf. Divers geht es nach den am Donnerstag verkündeten Nominierungen dennoch zu: Ryan Cooglers Epos "Blood & Sinners", das wie viele Vampirfilme immerhin einen queeren Subtext aufweist, dominiert mit 16 Chancen auf einen Academy Award die Kandidatenliste.

Außerdem wird ein weiterer Rekord aufgestellt: Zehn schwarze Künstler*innen wurden für ihre Arbeit an dem Film gewürdigt, wie "Variety" berichtet. Damit zieht "Blood & Sinners" mit "Judas and the Black Messiah" aus dem Jahr 2021 gleich. Außerdem gibt es ein Rekordjahr für Lateinamerikaner*innen. Auch Frauen werden mehr berücksichtigt: Mit 74 Nominierungen gibt es drei mehr als 2023  und damit so viele wie nie zuvor.

Direktlink
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Dennoch wurden queere Hoffnungen zerschlagen: Besonders auffällig ist, dass "Wicked: Teil 2" völlig übergangen wurde und keine einzige Nominierung erhielt. Der erste Teil schaffte noch zehn Nominierungen und gewann zwei Oscars.

Der schwule Kostümdesigner Paul Tazewell, der 2025 mit seiner Arbeit am ersten "Wicked"-Film Oscar-Geschichte schrieb, sowie die queere Hauptdarstellerin Cynthia Erivo sind also überraschend bei den Nominierungen übergangen worden. Auch Ariana Grande ging leer aus, Ebenso wurde keiner der Originalsongs aus Wicked: Teil 2"  "The Girl in the Bubble" und "No Place Like Home"  berücksichtigt. Auf Social Media gibt es viele Beschwerden über die Nicht-Nominierungen. "Ihr habt besseres verdient", schrieb etwa ein fassungsloser Fan.

/ blazedbyler
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Keine Nominierungen gab es zudem für queere Projekte wie "Twinless", "The Wedding Banquet" oder "The History of Sound", um nur einige zu nennen.

Ein paar Lichtblicke

Einige Lichtblicke gibt es dennoch: So erhielt "Come See Me in the Good Light" eine Nominierung als beste Dokumentation. Der Film erzählt von Andrea Gibson (1975-2025), eine*r nichtbinäre*n Slam-Poet*in und Aktivist*in. Außerdem hat "A Friend of Dorothy" mit Miriam Margolyes und Stephen Fry Chancen auf den Preis als bester Kurzfilm. Die 21-minütige britische Produktion handelt von queerer Geschichte und Identität.

Direktlink
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Die 98. Verleihung der Academy Awards findet in der Nacht vom 15. auf den 16. März statt. In Deutschland zeigte der TV-Sender ProSieben das Mega-Event live in der Nacht von Sonntag auf Montag. Moderiert wird die Zeremonie erneut von Komiker Conan O'Brien. (dk)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (44) Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
Top-Links (Anzeige)
-w-

Film & TV
23.01.26 | Diese Promis müssen nach "Snake Rock"
Zwei Lager und Stefan Raab: Dschungelcamp startet mit Änderungen
21.01.26 | Vier Ehen, zwei Goldjungen und ein Flop
Queer-Ikone Geena Davis wird 70: Ihre Oscar-Höhen und ihre Meerestiefen
21.01.26 | Berlinale
Céline Sciamma erhält Special Teddy Award 2026
21.01.26 | Heißlaufende Realitystars
Dschungelcamp droht Hitzewelle  36 Grad erwartet
21.01.26 | Vierte Staffel
"Promis unter Palmen": Starttermin wegen Dschungelcamp verschoben
21.01.26 | Samstagabend-Clou
Frank Elstner gibt den Kaulitz-Zwillingen seinen Segen
-w-
Neu auf queer.de
Hilfe bei Identitätsfindung
Bronski Beat half Kunst-Star Wolfgang Tillmans beim Coming-out
Trauerfeier
Bewegender Abschied von Modemacher Valentino in Rom
Nominierungen bekanntgegeben
Queere Themen bei Oscars nur Nebensache
Diese Promis müssen nach "Snake Rock"
Zwei Lager und Stefan Raab: Dschungelcamp startet mit Änderungen
Nordrhein-Westfalen
Mann soll sexuelle Handlungen an Leichen vorgenommen haben
Gewinnspiel
22 Bahnen
Ankündigung
Harry Styles geht noch dieses Jahr auf Welttournee
Australien
Ehemaliger Basketball-Profi AJ Ogilvy outet sich als schwul