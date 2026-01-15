Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Berliner Kulturgröße

Trauer um Holger Klotzbach

Der ehemalige Kabarettist und Gründer und Direktor der Bar jeder Vernunft und des Tipi am Kanzleramt in Berlin ist am Freitag nur wenige Tage vor seinem 80. Geburtstag gestorben.


Holger Klotzbach ist am Freitag gestorben (Bild: Bar jeder Vernunft)

  • Heute, 10:41h 2 Min.

Der Gründer der Berliner Bar jeder Vernunft und des Tipi am Kanzleramt, Holger Klotzbach, ist tot. Der schwule Künstler und Unternehmer starb am Freitag nur wenige Tage vor seinem 80. Geburtstag, wie eine Sprecherin des Tipi mitteilte.

Neben den beiden Veranstaltungsorten gehörte Klotzbach in den 1970er Jahren zu den Gründern des Schwarzen Cafés auf der Berliner Kantstraße sowie des Tempodroms nur wenige Jahre später. In den 1980er Jahren war Klotzbach Mitglied des Kabaretts "Die 3 Tornados", wo er als Pianist auftrat.

Als Lehrer hatte Klotzbach Berufsverbot

Geboren wurde Klotzbach am 30. Januar 1946 in Duisburg. Als linker politischer Aktivist habe er als Lehrer im öffentlichen Dienst ein Berufsverbot erhalten und sich zunächst dem Zirkusleben zugewandt, hieß es.

Die Bar jeder Vernunft gründete Klotzbach im Jahr 1992, das Tipi folgte zehn Jahre später. "Er war ein kreativer und mutiger Mensch, großzügig, weltoffen und tolerant", teilte das Team der beiden Veranstaltungsorte mit. "Seiner Initiative verdanken wir heute zwei wundervolle Theater in dieser Stadt, denen es seit über 30 Jahren gelingt, ohne Subventionen anspruchsvolles und originelles Entertainment zu bieten."

Klotzbachs Partner und Ehemann Eric Schmidt-Mohan sowie das Team würden sein Werk in seinem Sinne fortsetzen, hieß es. (cw/dpa)

