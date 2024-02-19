CSD Stuttgart gibt Motto bekannt

Heute, 11:04h 2 Min.



Symbolbild: Szenegröße Laura beim CSD Stuttgart 2025 (Bild: Stuttgart Pride)

Das Team der Stuttgart Pride hat am Freitagabend beim CSD-Neujahrsempfang das Motto "Ohne Uns kein Wir! Füreinander laut, miteinander stark." für die Saison 2026 verkündet. Politische Vertreter*­innen aus Bund-, Land- und dem Stuttgarter Gemeinderat, Gäste aus Wirtschaft, Kultur und der queeren Community waren beim Saisonauftakt in der Stuttgarter Eventlocation "Im Wizemann" mit dabei  der in diesem Jahr zusammen mit dem 25-jährigen Vereinsgeburtstag der IG CSD e.V. gefeiert wurde.



"Queere Menschen sind ein selbstverständlicher Teil dieser Gesellschaft. Ihre Vielfalt, ihre Lebensrealitäten und ihre Anliegen gehören in die Mitte  sichtbar, hörbar, geschützt und unterstützt", erklärte der Verein in einer Pressemitteilung zum Motto. Der Satz "Ohne Uns kein Wir! Füreinander laut, miteinander stark." stehe für Solidarität innerhalb der Community und darüber hinaus. "Denn nur gemeinsam können wir den aktuellen gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen entschlossen entgegentreten. Diese Herausforderungen sind real und sie dürfen nicht hintenangestellt oder als nebensächlich angesehen werden."



Die Stuttgarter CSD-Kulturwochen finden vom 10. bis 26. Juli 2026 statt. Nach dem CSD-Empfang im Stuttgarter Rathaus am 10. Juli zieht die CSD-Demonstration am 25. Juli durch die Stadt und endet mit der Kundgebung am Schlossplatz. Die CSD-Hocketse auf Markt- und Schillerplatz beginnt bereits am 24. Juli und dauert in diesem Jahr drei Tage lang bis zum 26. Juli.



Schirmfrau in diesem Jahr ist Ulrike Groos, die langjährige Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart (queer.de berichtete). (cw)