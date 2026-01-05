Heute, 13:19h 2 Min.

Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Hilfe für LSBTI*, mit 270 Mitarbeitenden ist sie die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas.



Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Fach- und Anlaufstelle für LSBTI* Geflüchtete zur Vertretung



eine*n Sozialarbeiter*in Teilzeit (30 Std/W).



Aufgaben:

● Durchführung, der offenen Sprechstunden "Café kuchus" jeden Dienstag/Donnerstag von 14-18 Uhr

● Durchführung von Clearing-Gespräche

● Sozialarbeiterische psychosoziale Beratung von LSBTI*-Geflüchteten mit dem Fokus auf Information, Ressourcenstärkung und Bedarfserhebung. Sexuelle und geschlechtliche Identität, Gesundheit, medizinische Versorgung, psychosoziale Belastung sowie die Unterstützung beim Zugang zu Hilfs- und Versorgungssystemen.

● Vermittlung in weiterführende Angebote

● Zusammenarbeit mit anderen Angeboten der Schwulen­beratung Berlin

● Kooperation mit anderen Organisationen im LSBTI- und Fluchtbereich

● Verfassen von Empfehlungen und Stellungnahmen



Anforderungen:

● Bachelor soziale Arbeit oder vergleichbare Qualifikation auch aufgrund von Erfahrungen

● Relevante Berufs-/Praxiserfahrung, Einschlägige Erfahrungen in der Arbeit mit Geflüchteten

● Deutsche Sprachkenntnisse (B2 oder höher), Englische Sprachkenntnisse (B2 oder höher)

● Bereitschaft zur Arbeit mit Sprachmittlung

● Sensibilität für Mehrfachdiskriminierung (z.B. Rassismus, Queer­feindlichkeit, Klassismus)

● hohe Sozialkompetenz und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

● zuverlässiges und eigenverantwortliches Arbeiten

● Team-, Reflexionsfähigkeit sowie Belastbarkeit

● Sicherer Umgang mit MS Office



Erwünscht:

● Eine weitere relevante Sprache (B2 oder höher)

● Spezifische und fundierte LSBTIQ*-Lebensweltkenntnisse



Wir bieten:

● befristeter Arbeitsvertrag zur Vertretung voraus. bis 31.07.2027

● Eingruppierung angelehnt an TV-L, je nach Qualifizierung bis zu EG 10

● 30 Urlaubstage + Heiligabend und Silvester

● JobTicket

● Mitarbeit in einem diversen Team

● Regelmäßige Teamsitzungen, Supervision und Fortbildung



Bewerbungen bis einschließlich 08. Februar 2026 mit dem Kennwort 2026-A3-01 per Email an



Fragen bitte an Sepehr Brüderlin wenden: