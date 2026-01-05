Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Hilfe für LSBTI*, mit 270 Mitarbeitenden ist sie die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Fach- und Anlaufstelle für LSBTI* Geflüchtete zur Vertretung

eine*n Sozialarbeiter*in Teilzeit (30 Std/W).

Aufgaben:
● Durchführung, der offenen Sprechstunden "Café kuchus" jeden Dienstag/Donnerstag von 14-18 Uhr
● Durchführung von Clearing-Gespräche
● Sozialarbeiterische psychosoziale Beratung von LSBTI*-Geflüchteten mit dem Fokus auf Information, Ressourcenstärkung und Bedarfserhebung. Sexuelle und geschlechtliche Identität, Gesundheit, medizinische Versorgung, psychosoziale Belastung sowie die Unterstützung beim Zugang zu Hilfs- und Versorgungssystemen.
● Vermittlung in weiterführende Angebote
● Zusammenarbeit mit anderen Angeboten der Schwulen­beratung Berlin
● Kooperation mit anderen Organisationen im LSBTI- und Fluchtbereich
● Verfassen von Empfehlungen und Stellungnahmen

Anforderungen:
● Bachelor soziale Arbeit oder vergleichbare Qualifikation auch aufgrund von Erfahrungen
● Relevante Berufs-/Praxiserfahrung, Einschlägige Erfahrungen in der Arbeit mit Geflüchteten
● Deutsche Sprachkenntnisse (B2 oder höher), Englische Sprachkenntnisse (B2 oder höher)
● Bereitschaft zur Arbeit mit Sprachmittlung
● Sensibilität für Mehrfachdiskriminierung (z.B. Rassismus, Queer­feindlichkeit, Klassismus)
● hohe Sozialkompetenz und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
● zuverlässiges und eigenverantwortliches Arbeiten
● Team-, Reflexionsfähigkeit sowie Belastbarkeit
● Sicherer Umgang mit MS Office

Erwünscht:
● Eine weitere relevante Sprache (B2 oder höher)
● Spezifische und fundierte LSBTIQ*-Lebensweltkenntnisse

Wir bieten:
● befristeter Arbeitsvertrag zur Vertretung voraus. bis 31.07.2027
● Eingruppierung angelehnt an TV-L, je nach Qualifizierung bis zu EG 10
● 30 Urlaubstage + Heiligabend und Silvester
● JobTicket
● Mitarbeit in einem diversen Team
● Regelmäßige Teamsitzungen, Supervision und Fortbildung

Bewerbungen bis einschließlich 08. Februar 2026 mit dem Kennwort 2026-A3-01 per Email an jobs@schwulenberatungberlin.de

Fragen bitte an Sepehr Brüderlin wenden: s.bruederlin@schwulenberatungberlin.de

