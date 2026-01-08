Das OLG Frankfurt macht mit bei der Dämonisierung von trans Frauen

Von

Heute, 11:32h 5 Min.

In der hessischen Justiz halten offenbar manche nicht viel oder gar nichts von menschenrechtlichen Standards im Strafvollzug. Vor allem dann nicht, wenn es um trans Frauen geht. Was sich in dieser Hinsicht in Hessen abspielt, ist  um es beim Namen zu nennen  ein Skandal.



Verantwortlich für den Skandal ist das Oberlandesgericht Frankfurt/Main (OLG). Was dort, eben verantwortet durch das OLG, im Frauenvollzug einer Justizvollzugsanstalt (JVA) seit 2024 Praxis ist, haben jetzt Johannes Fuß, Professor für Forensische Psychiatrie und Sexualforschung, Melina Reyher, die Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie lehrt, und Timo Nieder, der am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf tätig ist, in einem Beitrag für die "Neue Zeitschrift für Strafrecht" (NStZ) publik gemacht, nachzulesen in der aktuellen Ausgabe (Bezahlartikel).

Schikane und Diskriminierung in der JVA

Worum geht es? Eine im Frauenvollzug einsitzende trans Frau mit entsprechender Personenstandsänderung und ohne geschlechtsangleichende Operation erfährt dort eine Sonderbehandlung: "Überwiegend ist sie allein auf einer Station untergebracht. Bei Zusammenkünften mit Mitgefangenen (während der Freizeit und sogenannter Umschlüsse [gemeint sind damit festgelegte Zeiten, in denen sich Gefangene auf Wunsch in anderen Zellen aufhalten können]) wird sie optisch von Bediensteten der JVA überwacht, was bei anderen Gefangenen nicht der Fall ist."



Es gab daraufhin von ihr den Antrag, "diese durchgängige Aufsicht während der Freizeit aufzuheben und ihr zudem einen Arbeitsplatz in der Wäscherei zuzuweisen, wo eine ständige Überwachung nicht möglich ist". In der Begründung war die Rede von schikanösem und diskriminierendem Verhalten der JVA-Angestellten. Das Landgericht Kassel hatte dem Antrag stattgegeben, ohne die Rechnung mit der nächsten Instanz gemacht zu haben, nämlich dem besagten OLG.



"Schutz des Intim- und Sexualbereichs der Mitgefangenen"



Das OLG hob die Entscheidung wieder auf und erklärte die Sonderbehandlung zum "Schutz des Intim- und Sexualbereichs der Mitgefangenen" für gerechtfertigt. "Dies gelte zumindest bei Vorhandensein der Genitalien des anderen Geschlechts." Womit sich  wie in vielen anderen Fällen und keineswegs nur im Strafvollzug  wieder einmal die Frage stellt, was die Geschlechtsidentität und damit die geschlechtliche Selbstbestimmung wert ist, wenn sie jedes Mal durch den Trumpf mit Namen "biologisches Geschlecht" ausgestochen wird.



Sie ist offenbar nicht das Papier wert, auf dem sie trans, inter und nichtbinären Menschen durch das Standesamt und das Selbstbestimmungsgesetz bescheinigt und ermöglicht wird. Es gibt also Geschlechtseinträge, die sozusagen nur dekorativen Charakter haben und nicht so ganz "echt" sind  sozusagen eine Art "Spielversion" von Geschlecht.



OLG ignoriert Verfassungsrechtsprechung



Zu sehen ist daran mehrerlei: Zum Beispiel, dass das OLG Frankfurt/Main nicht vertraut ist mit der Verfassungsrechtsprechung. Denn Karlsruhe hatte 2011 klipp und klar entschieden, dass die Geschlechtszugehörigkeit eines Menschen unabhängig von seinen körperlichen Merkmalen zu beantworten ist. Das war später die Grundlage für das Selbstbestimmungsgesetz.



Wenn also das OLG mit Genitalien argumentiert, was es ja tut, ist es offenkundig nicht auf dem aktuellen Stand höchstrichterlicher Entscheidungen. Ganz abgesehen davon, dass man geschlechtlich auch weder noch sein kann  hat Karlsruhe ebenfalls 2017 bestätigt. Das nur nebenbei. Aber vielleicht fühlt sich das OLG bei seiner so auffälligen wie hartnäckigen Genitalfixiertheit nicht an die Verfassungsrechtsprechung gebunden.



Schwer zu sagen, ob das therapierbar ist, und noch schwerer zu sagen, was skandalöser ist  die juristische Ignoranz oder deren offen transfeindliche Haltung? Denn die kommt nun auch noch ins Spiel, und zwar volle Breitseite, wie wir sie sonst nur von der AfD und von feministisch verkleideten Gruppen wie etwa "Emma", "Lasst Frauen sprechen" oder "Frauenheldinnen" kennen. Denn als ob wir nicht genau und seit Jahr und Tag wüssten, durch wen cis Frauen sexualisierte Gewalt erfahren und wo die sich ereignet, macht nun das OLG mit bei der Dämonisierung von trans Frauen.



Unverantwortliche pauschale Risikozuschreibungen



"Der Entscheidung liegt im besonderen Maße die Annahme zugrunde, dass von einer transgeschlechtlichen Frau per se eine Gefahr für sexuelle Übergriffe ausgehe", heißt es in dem Zeitschriften-Beitrag. Solche pauschalen Risikozuschreibungen, die durch keine Empirie gestützt werden, sind unverantwortlich und die daraus abgeleitete Praxis unverhältnismäßig. Ich weiß, an dieser Stelle werden gerne die drei zitierfähigen Fälle aus den USA, Großbritannien und Spanien genannt. Und den berühmten, auf der Flucht befindlichen Politclown lassen wir ganz weg.



Doch es bleibt bei dem Fazit der drei Autor*innen: "Durch die anlasslose Beobachtung der Gefangenen wird eine strukturelle Diskriminierung rechtlich perpetuiert und zudem das verfassungsrechtliche Verständnis von 'Geschlecht' verkannt." Natürlich ist der Staat dazu verpflichtet allen  und das wäre hier zu unterstreichen  allen Personen eine sichere und wenigstens diskriminierungsarme Unterbringung zu gewährleisten.

Das Recht lebt noch in einer strikt zweigeschlechtlichen Welt

Das Problem ist natürlich auch, dass unser gesamtes Recht, wo immer es um Geschlecht geht, hoffnungslos veraltet ist und bis in die Bestimmungen des Strafvollzugs hinein immer noch in einer strikt zweigeschlechtlichen Welt lebt. Die Anpassung an die Verfassungsrechtsprechung steht noch überall aus.



Dass es trotzdem auch anders geht, zeigt wohl der Berliner Strafvollzug. Dank einer Anfrage eines AfD-Abgeordneten zum Thema "Transgenderhäftlinge", die den Abgeordneten wahrscheinlich traurig gemacht hat, weil er nicht die Munition geliefert bekam, die er sich möglicherweise erhoffte, gibt es eine aufschlussreiche Antwort der Senatsverwaltung für Justiz mit Daten zum Stichtag 12. August 2022. Sehr zur Lektüre empfohlen und ganz frei von Bedrohungsszenarien.



Gewiss, rechtliche Ermessensspielräume sind zu begrüßen, aber wenn sie zu Lasten menschenrechtlicher Standards gehen, dann geht es nicht mehr um Ermessen, sondern dann wird Rechtsstaatlichkeit untergraben.