Mehr Sex heißt nicht automatisch mehr Emanzipation

"Der Kein Bock Club ist kein homogener Raum. Er vereint Menschen mit unterschiedlichen Wünschen, Orientierungen und Beziehungsmodellen", schreibt Maria Popov  und schon in diesem Satz zeigt sich das radikale Herz ihres Buches: Ein Manifest für alle, deren Libido flackert, erst spät auflodert oder ganz auf Sparflamme brennt. Popov entpathologisiert niedrige oder asexuelle Lust und erklärt sie zu einem legitimen Zustand; sie sagt entschieden Nein zu der Vorstellung, dass irgendjemand Sex schuldet  weder Partner*innen noch der Gesellschaft. In einer Sexusociety, in der Sexualität als Pflicht, Reife-Indikator und Marker von Normalität gilt, setzt sie einen klaren Kontrapunkt: Bocklosigkeit ist keine individuelle Schwäche, sondern eine symptomatische Reaktion auf Machtverhältnisse, Kapitalismus, Erschöpfung und Normdruck.



Die Autorin, die acht Jahre lang im funk-Format "Auf Klo" über Sex, Beziehungen und mentale Gesundheit aufklärte, legt mit "Kein Bock Club" (Amazon-Affiliate-Link ) ein Buch vor, das sich selbstbewusst als "Manifest für Spätzünder*innen, für die, die nie zünden, und für die, deren Feuer zwischendurch auf niedriger Flamme brennt" versteht. Sie dekonstruiert das Label Spätzünder*in als normierende Fremdzuschreibung, benennt queere Menschen, die oft später mit Sex beginnen, und plädiert für ein eigenes Tempo statt für das Gefühl von Versäumnis. Queere Zeitlichkeiten und alternative Entwicklungswege werden hier selbstverständlich, wo heteronormative Zeitleisten sonst Druck und Scham erzeugen.

Popov erinnert daran, dass Lust reaktiv, kontextabhängig und nicht automatisch vorhanden ist. Diese Erkenntnis entlastet: Erregung darf entstehen, sie muss aber nicht sein. Denn in einer Welt voller sexueller Skripte, in der "wer will wann was wie" den Ton angibt, entstehen Leistungsdruck, Scham und das Gefühl, nicht normal zu sein. Die Allonorm, die Asexualität pathologisiert und Sex als Kriterium für gesellschaftliche Anerkennung definiert, durchzieht auch queere Beziehungen  ein Umstand, den Popov klug dekonstruiert.



Auch patriarchale Machtstrukturen kommen nicht ungeschoren davon: Popov benennt den Jungfrau-Huren-Komplex und die performativen Erwartungen, die mit ihm einhergehen, entlarvt den Mythos Jungfräulichkeit als patriarchale Erzählung und zeigt, wie Scham als Machtinstrument wirkt, während der Körper zur sozialen Projektionsfläche wird. Queere Sexualitäten sprengen diese starren Definitionen: "Kein Bock" wird als legitimer Zustand ohne Rechtfertigung benannt, Asexualität sauber von libidoveränderten Lebensumständen unterschieden. Popov fordert die Normalisierung von Nicht-Lust  eine revolutionäre Geste in einer Welt, die Lust zur Pflicht erklärt.



Dabei bleibt ihr Blick analytisch und witzig zugleich. Sie reflektiert Feminismus und Sexpositivität: Mehr Sex heißt nicht automatisch mehr Emanzipation; neoliberale Vereinnahmung sexueller Befreiung wird scharf kritisiert. Radikalfeministische, teils transfeindliche Positionen werden diskutiert, und der "dissoziative Feminismus"  ironisch, distanziert, erschöpft  wird zur Diagnose unserer Zeit. Beziehungen müssen nicht sexuell sein, Friendzone wird als popkulturelle Pathologisierung entlarvt, und Sprache fungiert als Distanzierungsinstrument, während Intimität als ehrliche Begegnung statt Transaktion gedacht wird. Popov dekonstruiert die hierarchische Trennung von Sex und Liebe und lädt dazu ein, Intimität queer zu denken: nicht nach Lustmaximierung, sondern nach Selbst­bestimmung und Vielfalt.

Auch Geschlecht, Männlichkeit und Macht bleiben nicht unbeleuchtet. Der Mythos männlicher Dauerlust wird dekonstruiert, männlicher Sexdruck als sozial motiviert erkannt, nicht als Lustgetriebenheit. Selbst schwule Männer sind dem Druck des Immer-Bock-Clubs und dem Diktat jugendlicher Attraktivität unterworfen. Popov plädiert für eine weiche, verletzliche Männlichkeit  eine politische und menschliche Haltung zugleich. Bocklosigkeit wird als logische Konsequenz eines Systems ständiger Optimierung verstanden, in dem digitale Überreizung, Frust und Leistungsdruck Alltag sind. Rückzug, Nein sagen, Grenzen setzen  das sind keine Schwächen, sondern Widerstandshandlungen. Konsens bleibt ungleich verteilt; Decentering Sex, also die Abkehr von Lustmaximierung als Maßstab für Beziehungen, wird zur politischen Praxis.



Die queere Relevanz des Buches liegt darin, dass Zeitlichkeiten, Lustmodelle und Beziehungsformen sichtbar werden, dass Asexualität und Nicht-Lust nicht als Randphänomen erscheinen und Normen selbst innerhalb queerer Communities hinterfragt werden. Popov lädt ein, Queerness über Selbstbestimmung, Vielfalt und Beziehungspluralität zu denken  als Befreiung von Erwartungen, Zwängen und verengten Definitionen von Lust. Teils langatmig, mit wiederholten Grundthesen und ausführlicher Begriffserklärung  doch der Ansatz ist radikal: Lustlosigkeit ist keine Schwäche, Sex kein Muss und Queerness keine Frage der Libido. Maria Popov liefert ein queer-feministisches Manifest, das den Mut hat, das "Kein Bock" als radikale, emanzipatorische Haltung zu feiern.

Maria Popov: Kein Bock Club: Warum wir auch mal keine Lust auf Sex haben. 320 Seiten. kiwi space. Köln 2025. Taschenbuch: 18  (ISBN 978-3-462-01014-5). E-Book: 16,99 