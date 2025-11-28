Wie lautet die Bilanz zum 40. Teddy-Geburtstag, Wieland Speck?

Von

Heute, 06:21h 6 Min.

"Mit Speck fängt man Filme", so betitelte Rosa von Praunheim 2012 sein Porträt über Wieland Speck. Gemeinsam mit Manfred Salzgeber initiierte Speck 1987 den Teddy Award als unabhängigen queeren Filmpreis der Berlinale  der erste Preis für queere Filme auf einem A-Filmfestival weltweit.



Der schwule Filmprofi, Jahrgang 1951, studierte in Berlin Germanistik, Theaterwissenschaften und Ethnologie. Ab 1982 arbeitete er als Assistent von Manfred Salzgeber für das Panorama der Berlinale. Drei Jahre später präsentierte er mit "Westler" sein Kinodebüt. Zudem arbeitete er als Jurymitglied und Programmberater bei internationalen Filmfestivals, als Gremiumsmitglied in Filmförderungen und Referent an Filmhochschulen wie der HFF in München oder der Filmakademie Ludwigsburg.



Zum 40. Teddy-Geburtstag sprachen wir mir Wieland Speck über die Entstehung des Filmpreises, Highlights aus 40 Jahren und seine Zukunftschancen.

Wieland, wie kam der Teddy zu seinem Namen?



Och, in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre gab es erstmals eine Mehrheitserfahrung für Schwule: in San Franciscos Castro Viertel. Der Klon im Karohemd war geboren und trug am Rucksack auch ein kleines Plüschbärchen. Nun ist der Teddy obendrein der meisten Menschen erster Bettgefährte  und könnte das Baby vom Berliner Bären sein, nicht? Den gibt's schließlich in Gold und Silber auf der Berlinale.



Was waren die drei schönsten und der peinlichste Teddy-Moment in vier Jahrzehnten?



Es ist mir nicht vergönnt, wunderbare Ereignisse wegzulassen, darum kann ich auch keine hervorheben. Aber erinnern möchte ich an die vielen großartigen Teddy-Preisträger, die nicht mehr leben, aktuell an Rosa von Praunheim und Udo Kier, und in der Vergangenheit an Werner Schroeter und Derek Jarman  stellvertretend für viele, deren Werke mit großem Gewinn wiederentdeckt gehören. Die Regung "peinlich" kann man sich angesichts der gesellschaftlichen Stellung queerer Menschen nicht leisten, oder wie lautete das Motto des gezwungenermaßen heimlich stattfindenden queeren Filmfestivals von Nairobi/Kenia: "We don't have the luxury of shame!"



Wie fällt die Bilanz nach 40 Jahren Teddy aus?



Nach 40 Jahren lässt sich wohlfeil von Etablierung sprechen. Allerdings ist der Teddy unabhängig geblieben und lebt ausschließlich vom Einsatz vieler Leute, die seine Existenz wollen und sie jedes Jahr aufs Neue herstellen. Der queere Film ist präsenter denn je  weil wir, die queere Community, ihn präsent halten! Der Teddy hat daran einen nicht zu übersehenden Anteil.



Wie siehst du als langjähriger Beobachter den aktuellen Stand des queeren Kinos? Haben die Streamer für einen kreativen Schub gesorgt?



Technische Veränderungen haben immer einen Einfluss auf die Publikumsrezeption und dann auch mittelbar sowie unmittelbar auf die Produktion  an den Grundlagen ändert sich jedoch wenig. Die Position queerer Leute wird zögerlich in den Kanon integriert und der gesellschaftlichen Situation gemäß dann auch auf "neuen" Medien widergespiegelt. Dementsprechend gibt es mehr Queeres, aber genauso mehr alles Mögliche, bis hin zu einer nie gesehenen Einfaltsmenge an Trash auf allen Kanälen. Das definiert den Zeitgeist!



Warum ist dieser queere Bär nie in die offizielle Bären-Kollektion der Berlinale aufgenommen worden?



Faire Frage. Da ich nie wusste, wer und wann als nächstes die Berlinale leiten würde, hielt ich den Teddy unabhängig. Niemand kann ihn verhindern. Gleichzeitig ist er ein Medien- und Publikumsliebling und wurde als solcher schon in den frühen 1990er Jahren zum offiziell anerkannten Preis.



Wie viele Vetter hat der Teddy auf anderen Festivals mittlerweile?



Das erste Festival, das die Idee aufnahm, war das Kiev International Film Festival Molodist! Es war seit 1970 eines der wichtigsten Festivals im damaligen Ostblock und richtete das Schwesterlein Sunny Bunny 2001 ein. Inzwischen wurde dort aus dem Preis ein eigenes queeres Festival  eine immer noch rare Spezies in Ost-Europa. Mit Abstand folgten dann die großen alten Damen Venedig 2007 und 2010 endlich Cannes.



Wie hat sich im Lauf der Jahre der Anteil der Beiträge verschoben, von schwul, lesbisch, trans?



Zu Beginn des Panoramas 1980, damals Info-Schau, standen noch nicht viele Filme zur Auswahl. Mitgründer Manfred Salzgeber (übrigens auch des Forums des jungen Filmes, das gleich 1971 "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" zeigte, in dem er mitspielte  von dem im Dezember verstorbenen Rosa von Praunheim) fand aber schon Filme von John Waters, Arthur Bressan Jr. (der später den ersten Film zu Aids, "Buddies", zeigte), Lionel Soukaz (letztes Jahr verstorben) und feministische Filme von Catherine Breillat oder Vera Chytilova, lesbische Themen von Chantal Akerman und Alexandra von Grote, um nur einige zu nennen. Das Trans-Thema war bereits präsent in Kurzfilmen. Zwischen diesen Polen bewegte sich die Filmsuche. Während schwule Themen rasch auf unsere Programmierung reagierten und anzogen, dauerte es mit lesbischen Themen und schließlich Trans-Themen bis in die 1990er Jahre, bis eine über den Einzelfall hinausgehende Auswahl zustande kam.



Der Award war einst bahnbrechend für ein A-Festival. Ist solch ein Preis fast vier Jahrzehnte später noch notwendig? Oder sollten queere Filme mittlerweile nicht einfach ganz "normal" sein?



Die Gretchenfrage, die den Teddy Award von Anfang an begleitet. Da die Idee des Preises auch immer verknüpft war mit der Vernetzung internationaler Festivalmacher*innen, deren Herkünfte ganz unterschiedliche Voraussetzungen mit sich brachten, diese Arbeit überhaupt leisten zu können, war die einmalige Wichtigkeit des Teddy durchgängig einleuchtend. Hier trafen wirklich diverse Situationen aufeinander. Und solange Sexualität von der Politik als Kontrollmechanismus genutzt wird für die Regulierung der Gesellschaft, so lange wird es auch den Teddy geben.

Wie wichtig ist der Teddy für das Marketing von queerem Kino?



Von der jeweiligen Marktsituation, die sich jedes Jahr neu stellt, ist das Filmprogramm natürlich abhängig. Aber mithilfe des Berliner und internationalen Publikums gelang es immer wieder, auch "schwierige" Filme in den Kinoverleih zu bringen. Eine Preis-Auszeichnung bedeutet jedenfalls eine höhere Medienaufmerksamkeit  ein wichtiger Schritt auf dem Weg ins Kino. So habe ich es als Filmmacher selbst erfahren, und es war einer der Gründe, den Teddy zu installieren.



Was würdest du dir für die Teddy-Zukunft wünschen?



Dass der derzeitige Backlash, der alle politischen und kulturellen Bereiche befallen hat, nicht so weit erfolgreich wird, dass wir den Teddy wieder heimlich im Underground veranstalten müssen. Obwohl es heute wieder dringend wird, einen neuen Underground ins Visier zu nehmen  der Backlash hat seinen Höhepunkt vermutlich noch nicht erreicht.



Was war dein allerliebster queerer Film der Berlinale?



Kann ich eigentlich nicht sagen, nicht nach Filmen von Derek Jarman, die unvergleichlich darüber schweben und auch dort nicht allein sind, Werner Schroeter, Pedro Almodovar, you name it  aber "Hedwig And The Angry Inch" von John Cameron Mitchell hat sich eben auch im Herzen eingenistet, und sei es auch, weil sein sensationeller Erfolg auf der Berlinale zu keiner Kinokarriere führte. Die amerikanischen Rechteinhaber waren an einer Auswertung "nicht interessiert", wie sich im nachhinein erst herausstellte. Nicht die einzige bittere Pille, die ein Kurator schlucken muss im Verlauf von 39 Jahren  aber eine besonders gemeine.



Wann kommt "Westler" mal auf Netflix und Co?



Danke der Nachfrage. Noch ist der Film bei Salzgeber im Verleih  und noch füllt er ein paarmal die Säle, wenn er, wie in diesem Jahr, auch mehrfach läuft. Es war ein Jubiläumsjahr und er wurde 40  ein Jahr vor dem Teddy!