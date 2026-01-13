Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Virale Videos

"Heated Rivalry"-Stars tragen die olympische Fackel durch italienische Stadt

Vor wenigen Monaten kannte kaum jemand Hudson Williams und Connor Storrie. Jetzt sind die Hauptdarsteller von "Heated Rivalry" in aller Munde  und durften sogar das olympische Feuer tragen.


Connor Storrie (li.) und Hudson Williams beim Fackellauf (Bild: Instagram / milancortina2026)

  • Heute, 15:25h 3 Min.

Feltre

Der kanadische Schauspieler Hudson Williams (24) und sein US-Kollege Connor Storrie (25), die beiden Hauptdarsteller der beliebten Eishockey-Romantikserie "Heated Rivalry", haben am Sonntag im norditalienischen Feltre gemeinsam die olympische Fackel im Vorfeld der Winterspiele Mailand-Cortina 2026 getragen. Die von den olympischen Organisator*­innen veröffentlichten Bilder und Videos der Schauspieler in rosa-weißen Trainingsanzügen, die sie lächelnd und gemeinsam mit der Fackel zeigten, gingen viral.

Erst vor wenigen Tagen hatten die Veranstalter*­innen mitgeteilt, dass die Schauspieler, die durch die erst Ende November veröffentlichte kanadische Serie plötzlich weltweit bekannt geworden sind, Teil des Fackellaufs werden (queer.de berichtete). Für den insgesamt 12.000 Kilometer langen Fackellauf gibt es tausende Teilnehmende, darunter auch viele prominente Persönlichkeiten, die die olympische Flamme in den Wochen vor der Eröffnungsfeier weitertragen. Sie soll dann am 6. Februar im San-Siro-Stadion in Mailand zum Start des Sportevents entzündet werden.

Fas feiern Williams und Storrie

Auf sozialen Netzwerken feierten viele Fans Williams und Connors Auftritt am Fuße der Dolomiten: Zahlreiche Nutzer*innen lobten Williams' Ausstrahlung und die "süßen" Auftritte des Duos. Unter den Kommentaren fanden sich herzliche Reaktionen. Ein Nutzer veröffentlichte etwa ein Video des Laufs und erklärte dazu: "Diese kleine schwule Eishockeyshow mit einem Budget von zwei Dollar hat die beiden so weit gebracht, mein Gott!" Das Video wurde unter anderem mit den Worten kommentiert: "Die Welt mag zwar in Flammen stehen, aber alle sind sich wohl einig, dass schwule Liebe immer schön ist."

Deutsche Fans, die nicht auf illegale Downloads zurückgreifen wollen, wissen allerdings noch gar nicht, um was es geht: "Heated Rivalry" wird hierzulande erst kurz vor dem Start der Olympiade, am 4. Februar, veröffentlicht  im neuen Streamingportal HBO Max (queer.de berichtete).

Die sechsteilige erste Staffel von "Heated Rivalry" basiert auf dem gleichnamigen Roman der kanadischen Autorin Rachel Reid und erzählt von den Eishockeyspielern Shane Hollander (Hudson Williams) aus Kanada und Ilya Rozanov (Connor Storrie) aus Russland. Die beiden sind in einer fiktiven amerikanisch-kanadischen Eliteliga erbitterte Rivalen. Privat verbindet sie aber eine heiße Liebesaffäre, die ihren Karrieren erheblich schaden könnte  was die beiden in der Serie auch offen diskutieren.

"Heated Rivalry" war der Überraschungserfolg des letzten Jahres. Für das 2014 gestartete kanadische Streamingportal Crave, das zuvor unter anderem international beliebte Sendungen wie "Canada's Drag Race" oder "Letterkenny" in Auftrag gegeben hatte, war es die erfolgreichste Eigenproduktion seiner Geschichte. Auch beim amerikanischen HBO Max wurde die Serie eine der meistaufgerufenen Programme, obwohl das Streamingportal anfangs praktisch keine Werbung für "Heated Rivalry" gemacht hatte. (cw)

