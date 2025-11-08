Mehr Leichen missbraucht? Haftbefehl gegen 39-Jährigen

Heute, 16:06h 1 Min.

Nach dem mutmaßlichen Missbrauch von Leichen in einem Krankenhaus in Bünde (Kreis Herford) gibt es inzwischen mehr Verdachtsfälle. Zunächst hatte man dem Verdächtigen (39) zwei Fälle von sexuellen Handlungen an Leichnamen vorgeworfen, einer männlichen und einer weiblichen (queer.de berichtete). Inzwischen geht man von sieben aus. Der ehemalige Krankenhausmitarbeiter sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.



Vergangenen Mittwoch war zunächst die Wohnung des Verdächtigen durchsucht worden. Auf den Datenträgern, die man dabei beschlagnahmte, fand man laut den Ermittlungsbehörden Videos der Taten. Daraufhin wurde der Verdächtige am Samstag in Untersuchungshaft genommen.



"Derzeit wird von Tatbegehungen im Juni, November und Dezember 2025 ausgegangen", so die Ermittler*­innen. Der Mann war bis Juni 2025 als Putzkraft in dem Krankenhaus beschäftigt und soll laut "Westfalen-Blatt" nachts heimlich in die Pathologie eingestiegen sein.



Eine Störung der Totenruhe ist strafbar nach Paragraf 168 des Strafgesetzbuches. Der Paragraf besagt, dass es strafbar ist, wenn jemand respektlos mit Toten oder Grabstätten umgeht. Darauf steht eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. (dpa/cw)