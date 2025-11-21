Trans Jugendliche: Hormonbehandlungen senken Suizid-Risiko

Heute, 16:45h 3 Min.

Trans Jugendliche, die Zugang zu einer geschlechtsangleichenden Hormontherapie haben, zeigen deutlich weniger Anzeichen von Suizidgedanken und -versuchen als jene, die keine medizinische Unterstützung erhalten. Das geht aus einer kürzlich im Fachmagazin "Journal of Pediatrics" veröffentlichten amerikanischen Studie hervor.



Forschende hatten für das wissenschaftliche Papier 432 trans und geschlechtsdiverse Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 20 Jahren über knapp zwei Jahre begleitet. Sie stellten fest, dass die Suizidalität  also das Risiko, sich selbst zu verletzen, Suizidgedanken zu entwickeln oder einen Versuch zu unternehmen  nach Beginn der Hormontherapie deutlich zurückging. Dieser Rückgang wurde über alle Altersgruppen und Geschlechter hinweg beobachtet. Selbst eine kurze Behandlungszeit habe demnach große Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der jungen Menschen. Die Autor*innen der Untersuchung bewerten diese Ergebnisse als klinisch relevant und als Hinweis darauf, dass ein rechtzeitiger Zugang zu geschlechtsangleichender Hormonbehandlung positive Effekte auf die psychische Gesundheit haben kann.

Behandlung von trans Jugendlichen oft verboten

Das Thema der trans Gesundheitsversorgung ist derzeit ein heißes Eisen in der Politik: Seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump vor einem Jahr startete die US-Regierung einen regelrechten Kreuzzug gegen trans Menschen. Ihnen wurde etwa verboten, im Militär zu dienen. Auch den Zugang zur Gesundheitsversorgung schränkte Washington massiv ein. So stoppte die staatliche Krankenversicherung für zehn Millionen Bundesbedienstete geschlechtsangleichende Behandlungen bei Personen jeden Alters (queer.de berichtete).



Mehr als die Hälfte der US-Bundesstaaten verbieten inzwischen geschlechtsangleichende Eingriffe für trans Jugendliche (queer.de berichtete). Der von den transfeindlichen Republikanern kontrollierte Oberste Gerichtshof erklärte diese Verbote erst vor einem guten halben Jahr für verfassungsgemäß (queer.de berichtete). Dabei gab es bereits vorher ähnliche Studien, die vor einer erhöhten Suizidalität von nicht behandelten trans Jugendlichen warnten. Zudem bereuten laut Studien trans Jugendliche ihre Transition später fast nie (queer.de berichtete).



Andere Untersuchungen zeigen, dass das Suizidrisiko für junge trans Menschen deutlich höher ist als für cis-geschlechtliche Jugendliche. Demnach haben trans Jugendliche eine achtmal höhere Wahrscheinlichkeit, einen Suizidversuch zu unternehmen, als cisgeschlechtliche Teenager*innen.

Konservative und Rechtsextreme wollen Behandlung von trans Jugendlichen einschränken

Auch in Deutschland machen transfeindliche Kräfte Stimmung gegen medizinische Betreuung von geschlechtlichen Minderheiten: Der Deutsche Ärztetag forderte etwa 2024, die Behandlung von trans Jugendlichen einzuschränken (queer.de berichtete). Der bayerische Landtag hat zudem mit den Stimmen von CSU, Freien Wählern und AfD beschlossen, sich politisch dafür einzusetzen, trans Jugendliche nur noch in Ausnahmefällen in den Genuss von medizinischer Behandlung wie Hormontherapien kommen zu lassen (queer.de berichtete). (cw)