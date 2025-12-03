GNTM-Finale 2026: Heidi Klum kürt Siegerin und Sieger in Hollywood

Heute, 11:17h 2 Min.



Heidi Klums GNTM-Finale findet nicht mehr im schnöden Köln, sondern in der Traumfabrik Hollywood statt (Bild: SharkNinja DE / Max Montgomery)

Das Finale von Heidi Klums (52) ProSieben-Show "Germany's next Topmodel" soll in diesem Jahr nicht in Deutschland stattfinden. Die Siegerin und der Sieger 2026 werden in Los Angeles gekürt, wie "Bild" berichtet. Die Show hatte bereits seit 2023 nicht nur ein weibliches Topmodel gekürt, sondern zusätzlich auch ein männliches (queer.de berichtete).



Im vergangenen Jahr stieg das Finale noch im Kölner Coloneum, nun soll es in Klums Wahlheimat gehen. Sendersprecher Christoph Körfer kündigte an, die große Abschlussshow warte "mit viel Hollywood", "mit viel Glamour" und "mit vielen Stars" auf. Weiter wird er zitiert: "Nach dem Allstars-Finale zum 20. Jubiläum im vergangenen Jahr senden wir 2026 mit einem neuen Konzept. Das #GNTM-Finale steigt 2026 in Hollywood. Wann und wie werden wir rechtzeitig verkünden."



Angeblich soll es noch weitere Änderungen für die 21. Staffel geben. So soll laut "Bild" etwa nicht mehr so viel Zeit zwischen den Folgen und dem Finale liegen wie bisher.

Vor zehn Jahren stieg das Finale auf Mallorca

Schon einmal gab es ein Finale aus einem anderen Land. 2016 kürte Heidi Klum Kim Hnizdo in der Stierkampfarena Colisseu Balear auf Mallorca zur Siegerin. Ein Jahr zuvor musste das Live-Finale in der SAP-Arena in Mannheim wegen einer Bombendrohung abgebrochen werden.



Während weitere Details zur neuen Staffel, die am 11. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben startet, noch bekannt gegeben werden sollen, hat ProSieben am Montag den Opener für dieses Jahr veröffentlicht. Den Song "Red Eye" hat Heidi Klum in Zusammenarbeit mit DJ Diplo eingesungen. Der Opener liefere "bereits einen ersten Vorgeschmack auf die neue Staffel", hieß es dazu. (spot/cw)

