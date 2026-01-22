Grammy-Verleihung 2026: Auch Harry Styles wird dabei sein

Heute, 11:28h 2 Min.



Fans von Harry Styles dürfen sich auf die Grammys freuen (Bild: Lovclyhes / wikipedia

2026 wird wohl das Jahr von Harry Styles: Er bringt ein neues Album heraus und geht auf Welttournee  und nun steht auch noch fest, dass er bei den Grammy Awards 2026 eine wichtige Aufgabe bekommt. Er wird bei der Verleihung am 1. Februar einen Preis übergeben. An dem Tag feiert er auch seinen 32. Geburtstag.



"Harry befindet sich in einer neuen Ära. Wir hoffen nur, dass er uns während seiner Präsentation ein paar geheime Signale sendet. Wir sprechen fließend Stylenesisch, wisst ihr", verkündeten die Organisator*­innen am Montag in einem Instagram-Posting.



Erst vor wenigen Tagen hatte Styles die Tournee zu seinem für den 6. März geplanten Album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" angekündigt (queer.de berichtete). Die erste Singleauskopplung "Aperture" wurde am vergangenen Freitag veröffentlicht.



Welttournee von Mai bis Dezember



Die "Together, Together"-Tour umfasst 50 Konzerte in sieben Städten: Vom 16. bis 26. Mai steht der Sänger sechs Mal in Amsterdam auf der Bühne  mit Robyn als Support Act. Vom 12. bis 23. Juni folgen sechs gemeinsame Konzerte mit Shania Twain in London. Am 17. und 18. Juli steht Styles in Sao Paulo mit Fcukers auf der Bühne, am 31. Juli und 1. August folgen Konzerte mit Jorja Smith in Mexiko-Stadt. Den größten Teil der Tour verbringt der ehemalige One-Direction-Star in New York City: Zwischen August und Oktober spielt er im dortigen Madison Square Garden insgesamt 30 Shows mit Jamie xx an seiner Seite. Den Abschluss macht Australien: Am 27. und 28. November spielt Styles mit Fousheé und Baby J in Melbourne, am 12. und 13. Dezember mit Skye Newman und Baby J in Sydney.

Styles hat bereits drei Grammys gewonnen. 2021 erhielt er die Auszeichnung für die beste Pop-Solodarbietung für seinen Hit "Watermelon Sugar", 2023 für das Album des Jahres und das beste Pop-Gesangalbum für "Harry's House".



Auch die bisexuelle Rapperin Doechii (27) ist für das Überreichen eines Preises angekündigt worden. Sie hatte vergangenes Jahr den Grammy für das beste Rap-Album für "Alligator Bites Never Heal" erhalten. Dieses Jahr ist sie für ihren Hit "Anxiety" in fünf Kategorien nominiert: Aufnahme des Jahres, Song des Jahres, Bestes Musikvideo, Bester Rap-Song und Beste Rap-Darbietung.



Die 68. Grammy-Verleihung findet am 1. Februar in der Crypto.com Arena in Los Angeles statt. Zu den Top-Nominierten in den Hauptkategorien gehören neben Doechii Lady Gaga, Bad Bunny, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Billie Eilish und Rosé. Trevor Noah moderiert die Veranstaltung zum sechsten und letzten Mal. (spot/cw)