Tipp von Zohran Mamdani

Wintersturm in New York: Bürgermeister empfiehlt, "Heated Rivalry" zu lesen

Die US-Behörden appellieren an die Bevölkerung, wegen klirrender Kälte, Schnee und Eis zu Hause zu bleiben. Der New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani hat auch eine Idee, wie man am besten durch den Sturm kommt.


Zohran Mamdani empfiehlt der New Yorker Bevölkerung, ein schwules Buch zu lesen (Bild: IMAGO / Pacific Press Agency)
  • Heute, 13:07h 2 Min.

Ein Monstersturm hat Teile der USA lahmgelegt. Mindestens 30 Todesfälle wurden bereits in mehreren Bundesstaaten gemeldet. Behörden rufen die Bevölkerung auf, zu Hause zu bleiben. Einen besonderen Vorschlag richtete der neue New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani bereits am Sonntag an die 8,5 Millionen Einwohner*innen seiner Stadt: Sie sollen es sich zu Hause gemütlich machen und das Buch "Heated Rivalry" über eine schwule Liebesbeziehung von zwei Eishockey-Spielern lesen.

Wörtlich sagte der linke Demokrat: "Macht ein langes Nickerchen  oder nutzt das Angebot unserer öffentlichen Bibliotheken mit kostenlosem Zugang zu 'Heated Rivalry'  als E-Book oder Audiobuch ist das allen zugänglich, die einen Bibliotheksausweis haben."

"Heated Rivalry" ist das zweite Buch der "Game Changers"-Buchreihe der kanadischen Autorin Rachel Reid, in der Eishockey-Spieler abseits vom Eis queere Liebesbeziehungen führen. Weltweit bekannt wurde die Geschichte durch die Verfilmung als Fernsehserie: Im November ging der kanadische Sechsteiler in Nordamerika an den Start  und brach dort alle Rekorde. Buch und Serie handeln von zwei jungen Eishockey-Profis, die sich ineinander verlieben (queer.de berichtete).

Auch als Taschenbuch auf Deutsch erhältlich

Hierzulande ist "Heated Rivalry" inzwischen auch als Taschenbuch auf Deutsch erhältlich (queer.de berichtete). Für die Serie müssen sich Fans aber noch gedulden, sollten sie nicht auf illegale Downloads zurückgreifen. Die TV-Produktion startet am 4. Februar im kostenpflichtigen Streamingportal HBO Max (queer.de berichtete).

Mamdani war erst im vergangenen November zum Bürgermeister der größten amerikanischen Stadt gewählt worden. Der 34-Jährige präsentierte sich als Gegenentwurf zu US-Präsident Donald Trump und hatte im Wahlkampf in der queeren Community um Stimmen geworben. Nach seinem Wahlsieg sprach er in seiner Siegesrede der trans Community anlässlich der Attacken durch die Trump-Regierung Mut zu (queer.de berichtete). (dk)

