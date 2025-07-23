Olympische Winterspiele: Trans Mann tritt im Frauen-Wettbewerb an

Heute, 15:42h 2 Min.

Bei den diesjährigen Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo wird der 23-jährige Freestyle-Skirennläufer Elis Lundholm beim Frauenwettbewerb antreten  obwohl er sich als Mann identifiziert. Das Schwedische Olympische Komitee (SOK) hat den aus Värmdö bei Stockholm stammenden Sportler letzten Donnerstag für das prestigereiche Sportevent nominiert.



Lundholm hatte sich zwar bereits vor mehreren Jahren als trans geoutet, aber bislang nicht einer geschlechtsangleichenden Behandlung unterzogen. Daher lägen bei ihm die gleichen sportlichen Voraussetzungen vor wie bei Frauen, so das SOK.



"Ich kann mich glücklich schätzen, dass mit mir so gut umgegangen wurde. Ich weiß, dass es einige Reaktionen geben wird, aber das macht mir keine Sorgen", sagte der frisch gebackene Olympionike gegenüber der Tageszeitung "Aftonbladet".

"Sport bietet Platz für alle"

SOK-Sportdirektor Fredrik Joulamo sprach Lundholm seine Unterstützung aus: "Es ist wichtig, dass der Sport Platz für alle bietet und dass Wettbewerbe unter fairen Bedingungen stattfinden", so der frühere Basketball-Trainer. "Elis hat die Voraussetzungen erfüllt, um für Schweden in Italien anzutreten, und wir hoffen, dass Elis auch künftig bei weiteren Olympischen Spielen für Schweden starten wird."



Lundholm hatte sein Debüt im Frauen-Weltcup in der Saison 2024/2025 gegeben. Zu seinen größten Erfolgen auf europäischer Ebene zählen mehrere Siege im Europacup im vergangenen Jahr, darunter im tschechischen Bílá und im finnischen Jyväskylä. Ihm werden aber nur sehr geringe Chancen auf den Sieg in Mailand/Cortina eingeräumt. In der diesjährigen Weltcup-Rangliste der Frauen liegt er derzeit auf dem 18. Platz.



Die Olympischen Winterspiele 2026 werden am Freitag in einer Woche (6. Februar) im San-Siro-Stadion in Mailand offiziell eröffnet. Bei dem größten europäischen Sportevent in diesem Jahr treten voraussichtlich etwa 2.900 Athlet*innen aus rund 90 Ländern an  in 116 Wettkämpfen in 16 Disziplinen. Deutschland entsendet 184 Athlet*innen.



Zu den Fackelläufern, die das olympische Feuer im Vorfeld der Spiele von Griechenland zum Austragungsort bringen, gehörten zuletzt auch die beiden "Heated Rivalry"-Schauspieler Hudson Williams und Connor Storrie (queer.de berichtete). (cw)