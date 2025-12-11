Gerüchte um Grammy-Auftritt: Fans von Taylor Swift werden enttäuscht

Heute, 09:35h 2 Min.

Grammy-Produzent Ben Winston hat Gerüchte dementiert, wonach Taylor Swift (36) bei der diesjährigen Preisverleihung auftreten könnte. "Der einzige Grund, warum die Leute glauben, dass Taylor auftreten oder kommen könnte, ist, dass 'HITS' beschlossen hat, dies diese Woche zu drucken ( )", sagte Winston in einem Interview mit dem Branchenmagazin "Hits Daily Double". Die Meldung sei allerdings "ausgedacht" gewesen, erklärte er weiter über das Gerücht.



Bestätigt sind dagegen Auftritte von anderen hochkarätigen Künstlern bei der Grammy-Verleihung. Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Sombr, Leon Thomas und The Marías gehören laut der Recording Academy zu den Stars, die bei der Zeremonie am 1. Februar in Los Angeles auf der Bühne stehen.



Der Comedian Trevor Noah wird die Veranstaltung moderieren. Doechii und Harry Styles sind unter den Stars, die die Musikpreise überreichen werden. Zu den Top-Nominierten in den Hauptkategorien gehören unter anderem Lady Gaga, Bad Bunny, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Billie Eilish und Rosé.

Darum ist Taylor Swift nicht nominiert

Die mehrfache Grammy-Gewinnerin Taylor Swift findet sich dieses Mal nicht unter den Nominierten. Ihr neues Album "The Life of a Showgirl" stand nicht zur Wahl, weil bei den Grammys nur Songs und Alben ausgezeichnet werden können, die zwischen Ende August 2024 und Ende August 2025 veröffentlicht worden sind. "The Life of a Showgirl" ist erst im Oktober erschienen.



Ob der Superstar sich dennoch bei der Preisverleihung sehen lassen wird, ist unklar. Die Sängerin soll derzeit damit beschäftigt sein, ihre Hochzeit mit ihrem Verlobten Travis Kelce zu planen. Ursprünglich hatte das Paar laut früheren Berichten eine intime Feier in Rhode Island für den kommenden Sommer ins Auge gefasst. Inzwischen gibt es Gerüchte, das Paar könne seine Pläne geändert haben und in Tennessee feiern. (spot/cw)