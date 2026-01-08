Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Mann-O-Meter e.V., Berlins schwuler Checkpoint, sucht zum 1. Juli 2026 eine

Assistenz der Geschäftsführung

in Teilzeit.

Aufgabenbereich
● Allgemeine Verwaltungstätigkeiten, zum Beispiel:
● Buchhaltungs- und Verwaltungstätigkeiten (Einpflegen, Prüfen, Kontieren und Buchen von Belegen, Bearbeitung von Kreditkartenabrechnungen, Vorbereitung des Jahresabschlusses)
● Unterstützung bei der Erstellung und Prüfung von Verwendungsnachweisen sowie Ansprechpartner*in für Prüfer*­innen
● Bearbeitung und Weiterleitung der allgemeinen Korrespondenz (E-Mails und Post)
● Unterstützung im Bewerbungsmanagement (Stellenanzeigen, Sichtung von Bewerbungen, Einladungen/Absagen)
● Organisatorische Vor- und Nachbereitung (z.B. Protokollführung) sowie Teilnahme an Sitzungen des Vorstandes sowie weiterer Gremientermine
● Urlaubs- und Krankheitsvertretung der Geschäftsführung (insbesondere Zahlungsverkehr, Barkassenverwaltung, Teilnahme an Dienstbesprechungen sowie allgemeine Koordinationsaufgaben)

Anforderungen
● Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
● Fundierte Kenntnisse in der Buchhaltung
● gute Kenntnisse im Zuwendungsrecht wären wünschenswert
● gute EDV-Kenntnisse und sicherer Umgang mit MS Office sowie anderen gängigen Softwareprogrammen
● Selbständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
● Organisationsvermögen, Belastbarkeit und Teamfähigkeit

Wir bieten
● Eine unbefristete Teilzeitstelle (19,7 Wochenstunden)
● Vergütung in Anlehnung an den TV-L E8
● 30 Tages Jahresurlaub (bei einer 5-Tage-Woche-anteilig)
● Flexible Arbeitszeiten im Rahmen der betrieblichen Möglichkieten
● Ein vielseitiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem engagierten Team
● Einen Arbeitsplatz in einem etablierten Beratungs- und Begegnungszentrum im Herzen Berlins

Bewerbung
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung (Bewerbungsschreiben sowie Nachweise wie zum Beispiel Zeugnisse oder Fortbildungsbescheinigungen gebündelt in einer pdf-Datei) bis zum 15. Mai 2026 ausschließlich per E-Mail an: jobs@mann-o-meter.de

