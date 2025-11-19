Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Community-Preis

Queermentor Role Model Awards: Riccardo Simonetti ist einer von 25 Preisträger*­innen

25 queere Menschen und Allies erhielten einen Role Model Award, weil sie "Räume für die queere Community öffnen".


Die Preisträger Armin Morbach (2.v.l.) und Riccardo Simonetti (3.v.l.) neben der Queerbeauftragten Sophie Koch und Queermentor-Chef Pavlo Stroblja (Bild: Queermentor)
  • Heute, 13:34h 3 Min.

Am Dienstag sind in Berlin zum zweiten Mal die Queermentor Role Model Awards 2026 an 25 Persönlichkeiten verliehen worden. Zu den ausgezeichneten Vorbildern gehören etwa Moderator Riccardo Simonetti oder Star-Stylist Armin Morbach. Mit dem jährlich vergebenen Preis würdigte die gemeinnützige Organisation Queermentor queere Menschen und ihre Verbündeten (Allies), die Vielfalt sichtbar machten, Chancengerechtigkeit förderten und sich für queere Inklusion in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft einsetzten.

Die Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft von SPD-Chefin und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas. Anwesend war unter anderen die Bundesqueerbeauftragte Sophie Koch (SPD), die in der Jury die Preisträger*innen mitausgewählt hatte.

"Die Queermentor Role Model Awards sind aus dem Wunsch entstanden, Menschen sichtbar zu machen, die Haltung zeigen und Räume für die queere Community öffnen", erklärte Queermentor-Chef Pavlo Stroblja. "Viele von ihnen wirken leise, aber nachhaltig. Mit Mut, Integrität und Engagement tragen sie in besonderer Weise dazu bei, Veränderung anzustoßen, Chancengerechtigkeit zu fördern und LGBTQIA+-Empowerment zu stärken. Genau das würdigen wir mit diesem Preis."

Ministerin Bas wies in ihrer Grußbotschaft darauf hin, dass der gesellschaftliche Fortschritt in diesen Tagen "einen schweren Stand" habe. "Ganz besonders betroffen sind trans* und non-binäre Personen. Die Akzeptanz für die Community ist weltweit dramatisch gesunken. Wir alle sind gefordert, dagegenzuhalten, am Stammtisch, im Vereinsheim, beim Familientreffen, aber auch dort, wo Haltung gefährlich sein kann, in der Öffentlichkeit und am Arbeitsplatz", beklagte die Sozialdemokratin. Deshalb sei die Arbeit der Gewürdigten so wichtig: "Sie sorgen für queere Sichtbarkeit und setzen somit auch ein Zeichen für unsere Demokratie."

Riccardo Simonetti erklärte, er sei "stolz" über seine Auszeichnung. "Eine Anerkennung aus den eigenen Reihen ist immer etwas ganz Besonderes und bei Weitem nicht selbstverständlich. Wir haben das gleiche Ziel: Chancengerechtigkeit und Sichtbarkeit queerer Menschen", so der 32-Jährige. "Insofern bekomme diese Anerkennung nicht nur ich, sondern wir alle, die uns für diese Themen stark machen, in Zeiten, die es mehr denn je fordern."

Die Queermentor Role Model Awards waren erstmals im Januar 2025 an 25 Personen verliehen worden. (cw)

Das sind alle Preisträger*­innen 2026:

Matthias Alipass  Managing Director, Inditex Deutschland

Nils Binder  Head of Web Development, 9elements

Dominik Djialeu  Veranstalter & Moderator

Lisa Ducret  Product Owner, news aktuell

Anika Freytag  Geschäftsführerin, helloyou. studio Kreativ- und Markenagentur

Fabian Grischkat  Journalist, Politfluencer

Annika In der Beek  Chief People Officer, Statista

Zuher Jazmati  Gründer ADIRA Collective

Monique King  Mitglied im Vorstand, Vorspiel  Queerer Sportverein Berlin e. V.

Sören Landmann-Korsten  Vorsitzender, Aktionsbündnis gegen Homophobie e. V.

Moritz Leick  Fotograf/Videojournalist, Presse & Kommunikationsamt, Stadt Essen

Sabrina Lorenz  Speakerin, Beraterin, Inklusions-Aktivistin

Janis McDavid  Speaker & Autor

Stefan Mönkediek  Managing Director & Senior Client Relationship Manager, HRK Lunis AG

Julia Monro  Beraterin, Autorin, Journalistin

Armin Morbach  Fotograf, Künstler & Gründer von TUSH MAGAZINE

Tatjana Quast -Kriminaldirektorin & Sprecherin von queer@bka

Kerstin Rätz  Co-Gründerin Queeres Business Netzwerk Rhein-Neckar

Max Rogall  Content Creator & Aktivist

Stephanie Schulze  Co-Sprecherin, dbPride Deutschland

Riccardo Simonetti  Entertainer, Aktivist & Gründer der Riccardo Simonetti Initiative e.V.

Lionel Souque  CEO, Rewe Group

Michael Strasser  EMEA Lead, Glamazon

Nicolai Tschirner  Senior Digital Partner Manager, HUGO BOSS AG

Cawa Younosi  Geschäftsführer, Charta der Vielfalt e. V.
