Queermentor Role Model Awards: Riccardo Simonetti ist einer von 25 Preisträger*­innen

Am Dienstag sind in Berlin zum zweiten Mal die Queermentor Role Model Awards 2026 an 25 Persönlichkeiten verliehen worden. Zu den ausgezeichneten Vorbildern gehören etwa Moderator Riccardo Simonetti oder Star-Stylist Armin Morbach. Mit dem jährlich vergebenen Preis würdigte die gemeinnützige Organisation Queermentor queere Menschen und ihre Verbündeten (Allies), die Vielfalt sichtbar machten, Chancengerechtigkeit förderten und sich für queere Inklusion in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft einsetzten.



Die Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft von SPD-Chefin und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas. Anwesend war unter anderen die Bundesqueerbeauftragte Sophie Koch (SPD), die in der Jury die Preisträger*innen mitausgewählt hatte.

"Die Queermentor Role Model Awards sind aus dem Wunsch entstanden, Menschen sichtbar zu machen, die Haltung zeigen und Räume für die queere Community öffnen", erklärte Queermentor-Chef Pavlo Stroblja. "Viele von ihnen wirken leise, aber nachhaltig. Mit Mut, Integrität und Engagement tragen sie in besonderer Weise dazu bei, Veränderung anzustoßen, Chancengerechtigkeit zu fördern und LGBTQIA+-Empowerment zu stärken. Genau das würdigen wir mit diesem Preis."



Ministerin Bas wies in ihrer Grußbotschaft darauf hin, dass der gesellschaftliche Fortschritt in diesen Tagen "einen schweren Stand" habe. "Ganz besonders betroffen sind trans* und non-binäre Personen. Die Akzeptanz für die Community ist weltweit dramatisch gesunken. Wir alle sind gefordert, dagegenzuhalten, am Stammtisch, im Vereinsheim, beim Familientreffen, aber auch dort, wo Haltung gefährlich sein kann, in der Öffentlichkeit und am Arbeitsplatz", beklagte die Sozialdemokratin. Deshalb sei die Arbeit der Gewürdigten so wichtig: "Sie sorgen für queere Sichtbarkeit und setzen somit auch ein Zeichen für unsere Demokratie."



Riccardo Simonetti erklärte, er sei "stolz" über seine Auszeichnung. "Eine Anerkennung aus den eigenen Reihen ist immer etwas ganz Besonderes und bei Weitem nicht selbstverständlich. Wir haben das gleiche Ziel: Chancengerechtigkeit und Sichtbarkeit queerer Menschen", so der 32-Jährige. "Insofern bekomme diese Anerkennung nicht nur ich, sondern wir alle, die uns für diese Themen stark machen, in Zeiten, die es mehr denn je fordern."



Die Queermentor Role Model Awards waren erstmals im Januar 2025 an 25 Personen verliehen worden. (cw)

Das sind alle Preisträger*­innen 2026:



Matthias Alipass  Managing Director, Inditex Deutschland



Nils Binder  Head of Web Development, 9elements



Dominik Djialeu  Veranstalter & Moderator



Lisa Ducret  Product Owner, news aktuell



Anika Freytag  Geschäftsführerin, helloyou. studio Kreativ- und Markenagentur



Fabian Grischkat  Journalist, Politfluencer



Annika In der Beek  Chief People Officer, Statista



Zuher Jazmati  Gründer ADIRA Collective



Monique King  Mitglied im Vorstand, Vorspiel  Queerer Sportverein Berlin e. V.



Sören Landmann-Korsten  Vorsitzender, Aktionsbündnis gegen Homophobie e. V.



Moritz Leick  Fotograf/Videojournalist, Presse & Kommunikationsamt, Stadt Essen



Sabrina Lorenz  Speakerin, Beraterin, Inklusions-Aktivistin



Janis McDavid  Speaker & Autor



Stefan Mönkediek  Managing Director & Senior Client Relationship Manager, HRK Lunis AG



Julia Monro  Beraterin, Autorin, Journalistin



Armin Morbach  Fotograf, Künstler & Gründer von TUSH MAGAZINE



Tatjana Quast -Kriminaldirektorin & Sprecherin von queer@bka



Kerstin Rätz  Co-Gründerin Queeres Business Netzwerk Rhein-Neckar



Max Rogall  Content Creator & Aktivist



Stephanie Schulze  Co-Sprecherin, dbPride Deutschland



Riccardo Simonetti  Entertainer, Aktivist & Gründer der Riccardo Simonetti Initiative e.V.



Lionel Souque  CEO, Rewe Group



Michael Strasser  EMEA Lead, Glamazon



Nicolai Tschirner  Senior Digital Partner Manager, HUGO BOSS AG



Cawa Younosi  Geschäftsführer, Charta der Vielfalt e. V.