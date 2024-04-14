Heute, 15:22h 2 Min.

Dame Sarah Mullally ist am Mittwoch bei einer feierlichen Zeremonie in der St.-Paul's-Kathedrale in London als neue Erzbischöfin von Canterbury bestätigt worden. Sie ist die erste Frau in der Geschichte des höchsten geistlichen Amts der Church of England und gilt damit auch als wichtigste Leitfigur aller anglikanischen Kirchen weltweit. Formales Oberhaupt der Church of England ist König Charles III., der seine Zustimmung zu der Berufung gegeben hatte.



Mullally folgt auf Justin Welby, der vor knapp einem Jahr wegen seiner Rolle bei der verschleppten Aufarbeitung eines Missbrauchsskandals seinen Rücktritt ankündigen musste. Nach seinem Ausscheiden war der Posten monatelang unbesetzt.

Erzbischöfin will Missbrauchsopfern Gehör schenken

Mullally betonte während der Zeremonie, sie wolle einer Kirche vorstehen, "die denjenigen immer Gehör schenkt, die ignoriert oder übersehen wurden, darunter Opfer und Überlebende von Missbrauch in der Kirche, die oft im Stich gelassen wurden." Die Kirche stelle sich zudem den Herausforderungen von Gottes Ruf nach Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Frieden und der Bewahrung der Schöpfung.



| Direktlink | Die Amtseinführung von Mullally

Mullally ist die 106. Inhaberin des Bischofsamts von Canterbury. Sie gilt als progressiv in Fragen der kirchlichen Anerkennung gleichgeschlechtlicher Beziehungen (queer.de berichtete). Sie erklärte etwa, dass die Kirche "Liebe für alle zeigen sollte, weil sie den Gott der Liebe widerspiegelt, der alle Menschen liebt". Allerdings spricht sie sich nicht für die Ehe für alle innerhalb ihrer Kirche aus. Trotzdem gilt sie als weitaus fortschrittlicher als ihr Vorgänger.



Dennoch lehnt die Bischöfin, die wegen ihres Amtes auch im britischen Oberhaus sitzt, andere progressive Initiativen der Regierung ab. Sie ist etwa eine Gegnerin des geplanten Gesetzes zur aktiven Sterbehilfe der Labour-Regierung, das derzeit durch den Gesetzgebungsprozess im Parlament geht. Mullally arbeitete früher als Krankenschwester für Krebspatient*innen, bevor sie eine Karriere in der Kirche einschlug. Seit 2018 war sie Bischöfin von London.



Konservativere anglikanische Kirchen in Afrika und Asien zeigten sich nach der Berufung Mullallys im vergangenen Herbst verschnupft. Die Church of Nigeria spaltete sich deshalb bereits von der Mutterkirche ab (queer.de berichtete). Die nigerianische Kirche hat sowohl Probleme mit der queerfreundlichen Haltung Mullallys Frauen als auch generell mit Frauen als Bischöfinnen. Wie in der katholischen Kirche wird argumentiert, dass Männer führende Rollen übernehmen sollten und Frauen dienende. Diese Ungleichbehandlung sei in der Bibel festgelegt. (dpa/cw)