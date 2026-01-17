Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren den ESC



Michael Ostrowski und Victoria Swarovski moderieren den ESC im Mai in Wien (Bild: Thomas Ramstorfer / ORF)

Das Geheimnis ist gelüftet: Moderatorin Victoria Swarovski (32) und Schauspieler Michael Ostrowski (53) werden im Mai gemeinsam durch den 70. Eurovision Song Contest führen. Verkündet wurde das Moderationsduo am Donnerstagmorgen live im "Ö3 Wecker"  und dürfte bei vielen ESC-Fans für überraschte Gesichter gesorgt haben.



Wie der ORF weiter meldet, galt es seit Wochen als offenes Geheimnis, dass die gebürtige Tirolerin Swarovski, die deutschen Fernsehzuschauer*innen als Moderatorin von "Let's Dance" bekannt ist, zum Host-Team gehören würde.

Michael Ostrowski als Überraschungscoup

Mit Michael Ostrowski ist dem Sender nun ein echter Coup gelungen. Der 53-jährige Schauspieler, der durch Produktionen wie die Eberhofer-Krimiverfilmungen oder den "Krimi aus Passau" einem breiten Publikum bekannt wurde, bringt eine völlig andere Energie mit als seine Co-Moderatorin. Glamour trifft auf österreichischen Schmäh  eine Kombination, die so noch nie auf der ESC-Bühne zu sehen war.



ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz zeigt sich von der Wahl überzeugt. "Victoria und Michael sind ein frisches Paar, das man so noch nicht erlebt hat", erklärte sie in einer offiziellen Mitteilung. Beide brächten eine große Leidenschaft für den Musikwettbewerb mit und seien "hervorragende Botschafter für die Sache". Die Programmdirektorin ist zuversichtlich, dass die beiden "mit ihrer Performance noch lange in bester Erinnerung bleiben werden".

Millionenpublikum vor den Bildschirmen

Auf Swarovski und Ostrowski wartet eine Mammutaufgabe. Der Eurovision Song Contest zählt zu den größten Unterhaltungsshows der Welt. Rund 170 Millionen Menschen verfolgen das Spektakel jährlich vor den Fernsehbildschirmen  hinzu kommen Tausende Fans, die in der Wiener Stadthalle live dabei sein werden.



Für Österreich ist die Ausrichtung des Jubiläums-ESC eine besondere Ehre. Zum 70. Mal findet der legendäre Musikwettbewerb statt, und Wien darf sich erneut als Gastgeber präsentieren.



Am Vormittag nach der Radioverkündung wollen sich Swarovski und Ostrowski erstmals gemeinsam der Presse vorstellen. Der ESC findet vom 12. bis zum 16. Mai 2026 in der österreichischen Hauptstadt statt. (cw/spot)