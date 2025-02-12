"Shirin" bald auf Netflix: Das ist über die Shirin-David-Doku bekannt

Heute, 16:09h 3 Min.

Netflix hat dieses Jahr viel vor. Am Mittwochabend stellte der Streamingdienst in Berlin sein Programm für den deutschen Markt vor. Das Unternehmen kündigte dabei unter anderem an, dass dieses Jahr mit "Shirin" eine neue Doku-Serie über die bisexuelle Rapperin Shirin David (30) erscheinen wird. Produziert wird sie von Leonine Documentaries, Regie und Drehbuch übernimmt Michael Schmitt, der bereits für Constantin Entertainment bei "Kaulitz & Kaulitz" Regie führte.



Netflix teilt mit, dass die Doku-Serie die deutsche Erfolgsmusikerin unter anderem bei den Vorbereitungen ihrer Tour begleitet und zugleich Einblicke in "ihr innerstes Ich" bietet. David selbst betont, dass sie sich bewusst dafür entschied, sich so offen zu zeigen: "Ich wollte etwas schaffen, das authentisch ist und zeigt, wer ich wirklich bin." Auch ihre Familie soll in der Doku vorkommen. "Es war eine neue Erfahrung, ein Team so nahe an mich heranzulassen, auch an meine Familie", sagt die Rapperin.

Hinter den Kulissen gab es einen Wechsel

Die Doku war eigentlich schon für einen deutlich früheren Veröffentlichungstermin vorgesehen. Sie hätte 2024 erscheinen sollen und wurde dann auf 2025 geschoben. Nun ist sie für dieses Jahr angekündigt. Ende 2024 äußerte sich Shirin David auf Instagram selbst zur Doku und gab ein Update.



Sie sei mit dem bereits gedrehten Rohmaterial überhaupt nicht zufrieden gewesen: "Ich habe gesagt, wenn das die Doku wird, möchte ich sie nicht." Daraufhin wurde das gesamte Team hinter dem Projekt entlassen, und die Dreharbeiten begannen von vorn. Damals sagte sie zudem über das ursprüngliche Produktionsteam: "Da sind sehr, sehr viele Dinge unprofessionell gelaufen."

Shirin David ist sich der Bedeutung einer Doku-Serie bewusst

Die Doku lässt zwar schon seit einiger Zeit auf sich warten, jedoch scheint es David darum zu gehen, das Projekt lieber nach ihren Vorstellungen zu verwirklichen als möglichst schnell. "Der Druck ist halt extrem hoch, eine gute Künstler-Doku zu machen", sagt sie.



Ihrer Ansicht nach habe man nur "diese eine Doku in seinem Leben". Hinzu komme, dass es für jemanden in ihrem jungen Alter noch sehr früh für eine ganze Doku-Reihe sei, da man zu dieser Zeit sein Leben einfach noch nicht "fertig gelebt hat". Ein genaues Datum für die Veröffentlichung auf der Plattform steht noch nicht fest.



Coming-out im Februar 2025



Shirin David, die mit bürgerlichem Namen Barbara Shirin Davidavicius heißt, gehört zu den erfolgreichsten deutschen Musikerinnen. Mit sieben Nummer-eins-Singles hält sie aktuell den Rekord als deutsche Künstlerin mit den meisten Chart-Toppern. Ihr letztes Album "Schlau aber blond" erschien im März 2025 und landete erwartungsgemäß auf Platz eins der Charts (queer.de berichtete). Kurz vor dem Erscheinen outete sich die Musikerin als bisexuell (queer.de berichtete). (cw/spot)