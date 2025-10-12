Queerer Kultclub SchwuZ: Comeback in der Busche?

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  Heute, 07:41h

Am 1. November 2025 wurde im SchwuZ die letzte Party gefeiert (Bild: IMAGO / NurPhoto)

Das legendäre SchwuZ in Berlin plant eine Neueröffnung an einem anderen Standort. Wie der "Tagesspiegel Checkpoint" berichtete, hat der Trägerverein SchwuZ e.V. bereits zwei mögliche Locations ins Auge gefasst: die Busche am Warschauer Platz im Stadtteil Friedrichshain sowie Räumlichkeiten in Mitte. "Dass das SchwuZ wieder kommen wird, steht für mich außer Frage", sagte Vereinsvorstand Stefan Fuerst.

Der queere Kultclub SchwuZ feierte im vergangenen November seine vorerst letzte Party (queer.de berichtete). Das SchwuZ hatte Ende Juli Insolvenz angemeldet (queer.de berichtete). Damals erklärten die Betreiber*­innen, man habe die Reißleine ziehen müssen, bevor die Zahlungsunfähigkeit eintrete. Trotz Sparmaßnahmen und struktureller Veränderungen sei die wirtschaftliche Lage ernster als erwartet gewesen. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens konnte der Club jedoch nicht gerettet werden.

Die Busche, ein queerer Traditions-Club aus dem Ostteil der Stadt, hatte im Juli 2025 nach 40 Jahren ebenfalls aus Kostengründen dichtmachen müssen. Am Warschauer Platz befand sich die Disco seit 2004. Die Busche ähnele vom Aufbau her dem alten SchwuZ am Kreuzberger Mehringdamm, erklärte Fuerst gegenüber dem "Tagesspiegel". Bislang sei jedoch noch keine Entscheidung für einen neuen Standort gefallen.

Der Trägerverein sei offen für weitere Vorschläge und hoffe zudem auf Unterstützung vom Berliner Senat. Vier ehemalige Stammgäste haben sich nach Angaben des Vorstands bereiterklärt, das SchwuZ-Comeback finanziell zu unterstützen. (cw)

